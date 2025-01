Juan Andrés Lagos critica el rechazo a la reforma de pensiones de Piñera y sus implicaciones

El miembro de la comisión política del Partido Comunista (PC), Juan Andrés Lagos, ha calificado como un error el rechazo a la reforma de pensiones que fue presentada por el ex presidente Sebastián Piñera. Esta reforma incluía un aumento del 3% en la cotización, que se destinaría a un Programa de Ahorro Colectivo y Solidario, así como un porcentaje igual para la cuenta de ahorro de cada trabajador. Durante una entrevista concedida a CNN Chile, Lagos expresó que “fue un error no aceptar el 3 y 3 de Piñera”, y añadió que no es aceptable que la actual reforma destine menos del 2,5% de la cotización adicional a la solidaridad.

Contexto de la reforma de pensiones

Lagos también comentó sobre la historia de las negociaciones en torno a la reforma, señalando que “la historia es como es y yo creo que deberíamos asumir que hubo momentos en los cuales la aproximación a un acuerdo, que hoy día está en peligro, se podría realizar”. En este sentido, el político cuestionó a la oposición, afirmando que “hay un sector que ha hecho poco o nada por tratar de llegar a un acuerdo, que implica algo muy concreto, que es pensiones dignas”.

Posición del Partido Comunista

Lagos se mostró de acuerdo con la postura del presidente Gabriel Boric, quien ha indicado que la parte que debe abrirse y ceder es la derecha y el gran empresariado del sector de pensiones. El dirigente comunista enfatizó que “si se llega a un acuerdo es porque hay en este momento una decisión de la derecha y del gran empresariado de ceder”. Sin embargo, advirtió que si esto no ocurre, la situación se tornará extremadamente compleja para el país, y que la ciudadanía debería estar al tanto de que hay un sector económico y político que se ha negado a avanzar.

Movilización social y su importancia

Durante la entrevista, Juan Andrés Lagos también reflexionó sobre la falta de movilizaciones sociales para apoyar la reforma de pensiones, considerando que “ha sido un error”. Aclaró que no se refería a protestas, sino a movilizaciones que fomenten el diálogo y la participación. Lagos afirmó que “no comparto para nada esto de que ahora el que se moviliza en las calles no es democrático”, y subrayó que la participación democrática en las calles es fundamental para la institucionalidad de un sistema democrático.

La venta de la casa de Allende

En otro tema, Juan Andrés Lagos se pronunció sobre la fallida venta de la casa de Salvador Allende, que se pretendía convertir en un museo. Consideró que hubo “inexperiencia y aceleramiento” en el proceso y que fue correcto que las partes involucradas se retractaran, calificando el incidente como “un condoro grave”. Lagos atribuyó la responsabilidad principal a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y a la ministra de Defensa, Maya Fernández, señalando que es preocupante que no conozcan la Constitución, especialmente en el ámbito de Defensa.