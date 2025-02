Karla Sofía Gascón defiende su nominación al Oscar en medio de controversia por antiguos tuits racistas

La actriz española Karla Sofía Gascón ha sido nominada a Mejor Actriz Protagónica en los Oscar 2025 por su actuación en la película Emilia Pérez. Sin embargo, su nominación ha generado una fuerte controversia debido a la viralización de antiguos tuits que contienen contenido racista y ofensivo. A pesar de las críticas y los llamados a que renuncie a la nominación, Gascón ha defendido su posición, afirmando que su desempeño actoral es lo que realmente debería ser evaluado en la premiación.



Defensa de Karla Sofía Gascón

En una reciente entrevista con CNN, Gascón defendió su postura, afirmando: “Lo que se está valorando es mi trabajo actoral. No soy racista ni nada de lo que intentan hacer creer. Si me quieren apartar, que sea de manera justa y con pruebas”. Durante esta entrevista, la actriz se disculpó y desmintió los comentarios ofensivos que se le atribuyen, especialmente aquellos dirigidos a otras figuras del cine como Selena Gómez y Zoe Saldaña. Gascón dejó claro que no tiene intención de renunciar a su nominación al Oscar.

Los polémicos tuits

La controversia se intensificó cuando se reavivaron publicaciones en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), donde Gascón había utilizado expresiones que muchos consideran ofensivas hacia diversas comunidades. Entre estos comentarios se incluyen expresiones sobre el islam y la muerte de George Floyd. Un usuario de la red social expresó su asombro ante la existencia de estos tuits, afirmando: “Es increíble que Karla Sofía Gascón aún tenga estos tuits. Nunca he visto tuits tan racistas de alguien que está activamente en campaña para ganar un ACADEMY AWARD”.

Reacciones de la industria

La polémica ha tenido un impacto significativo en la campaña de Emilia Pérez, que se perfila como una de las favoritas en los Oscar con un total de 13 nominaciones. Sin embargo, algunos miembros de la industria cinematográfica han expresado su rechazo hacia Gascón. Su compañera de reparto, Zoe Saldaña, declaró: “No apoyo ni tolero ninguna retórica negativa hacia las personas de ningún grupo o comunidad”.

La respuesta de Gascón

En respuesta a la controversia, Gascón ha denunciado que está siendo objeto de una campaña de desprestigio. En una entrevista con El País, expresó: “Me han dejado muy sola. Se han dedicado a sacar todo justo cuando más daño pueden hacer, en plena temporada de premios”. Además, Gascón afirmó: “Lo primero que quiero decir es que jamás me voy a arrepentir de no estar de acuerdo con que a las mujeres se les obligue a llevar burka, jamás voy a permitir que un católico me diga que soy obra del demonio”.

La actriz también mencionó que muchos de los tuits en cuestión eran sarcásticos y estaban fuera de contexto, indicando que formaban parte de un hilo que eventualmente se convirtió en un libro suyo. A pesar de la controversia, Gascón reiteró su decisión de no renunciar a su nominación, afirmando: “Si no batallo por el Oscar, significa que lo tiro todo. No voy a permitirle ese lujo a quienes odian”.

Situación actual

La Academia de Hollywood aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso de Gascón, mientras que la presión mediática continúa en aumento. El desenlace de esta situación se definirá en la ceremonia de los Oscar, programada para el próximo 2 de marzo.