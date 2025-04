Kevin Bacon revela que su personaje en Wild Things iba a besar a Matt Dillon, pero la escena fue eliminada

Kevin Bacon reveló recientemente que su personaje iba a tener una escena de besos con Matt Dillon en la famosa secuencia de la ducha de la película Wild Things (1998), pero esta parte fue eliminada del guion antes de que se llevara a cabo el rodaje. Durante su participación en la serie de entrevistas For the Record de Esquire, el actor de 66 años revisó algunos momentos destacados de su carrera y compartió un “gran giro” que se había planeado para su personaje, el detective Ray Duquette, y el consejero escolar Sam Lombardo, interpretado por Dillon, en este thriller erótico.

En la escena ya conocida, donde el personaje de Bacon entra a la ducha y descubre a Dillon completamente desnudo, el guion original incluía un beso apasionado entre ambos hombres, algo que, según Bacon, habría aportado un giro narrativo inesperado. El actor comentó: “En el original, empezamos a besarnos. Parte de lo increíble de la película era que tenía todos esos giros inesperados… sabes, eso como gancho de la película, así que para mí, [el beso] sería genial. Eso es todo. Pensé: ‘Eso sería genial’”. Sin embargo, a pesar del entusiasmo de Bacon, la escena nunca llegó a filmarse.

“Pero no sé. Por alguna razón, lo cortaron. No lo rodamos. Creo que simplemente lo cortaron”, explicó el actor, quien también compartió pantalla con Neve Campbell y Denise Richards en la cinta. Cuando el productor fuera de cámara le preguntó si realmente había estado comprometido con la escena, Bacon respondió entre risas: “Sí, absolutamente. ¡Míralo a él [Dillon], guapísimo!”. Cabe destacar que esta es la primera vez que Bacon menciona esta escena omitida. En una entrevista de 2005 con Total Film, el actor había revelado que fue una sorpresa que se centrara en secretos que poco se revelan. “Me pareció genial porque toda la película trata sobre salir a la luz, ¿no? Cuanto más revelaciones, mejor. Desafortunadamente, a los financieros no les gustó la idea de que los hombres se enrollaran. Pensaron que era demasiado. Bien”, aseguró.

Por otro lado, el director de la película, John McNaughton, también habló en 2023 con Entertainment Weekly, diciendo: “Se suponía que debían mirarse de arriba abajo y luego ¡bam! lanzarse uno al otro”. En otro contexto, Bacon reflexionó sobre los desafíos que enfrentó para alcanzar la fama a tan solo 25 años, cuando protagonizó Footloose (1984). De acuerdo con la estrella de Hollywood, su papel como Ren McCormack en la película le trajo un éxito repentino, lo que lo llevó a considerar buscar una vida tranquila en el campo. Describió su ascenso como un cambio abrupto, comparándolo con pasar de “cero a 100” en un instante. Además, el artista se sintió abrumado por la atención constante del público, los viajes interminables y la presión de mantener una relación sentimental. Todo esto lo llevó a considerar retirarse de la industria del cine. “Creo que pasé por la intensidad de un estallido hacia una especie de estrellato nacional, intenté lidiar con eso. Pensé para mí mismo: ‘Solo seré un hombre perro, viviré solo. No necesito nada. No necesito a nadie’”, recordó.