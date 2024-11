Knotfest Chile 2024: el regreso triunfal de Slipknot, BABYMETAL y más en un festival inolvidable

El festival Knotfest Chile 2024 se llevó a cabo el 2 de noviembre, atrayendo a miles de fanáticos del rock y metal, quienes disfrutaron de una jornada llena de música y energía. A pesar del calor, el público se mostró entusiasta, bailando y coreando las canciones de las diversas bandas que se presentaron en el evento. Este festival, que tuvo su primera edición en 2022, regresó este año tras la cancelación de su versión en 2023 en Sudamérica. La cita se realizó en el Parque Estadio Nacional, donde los asistentes pudieron disfrutar de un ambiente festivo, con muchos de ellos disfrazados con máscaras y trajes inspirados en sus bandas favoritas. Además, hubo stands de artistas chilenos y un museo dedicado a la banda principal del festival.

Presentaciones destacadas

Una de las actuaciones más esperadas fue la de Slipknot, quienes celebraron 25 años de su álbum debut homónimo. Esta fue la cuarta vez que la banda estadounidense se presentó en Chile, y su show incluyó la interpretación completa de su primer disco, que contiene éxitos como “Wait and Bleed”, “Spit It Out” y “Surfacing”. Slipknot, conocida por su potente sonido y su impactante estética, cerró el festival, como es habitual, dejando a los fanáticos satisfechos con su actuación.

Otra banda que generó gran expectativa fue BABYMETAL, un fenómeno japonés que fusiona metal con elementos de la cultura idol y J-Pop. Su presentación fue muy concurrida, donde interpretaron hits como “RATATATA”, “PA PA YA!!” y “Gimme Chocolate!!”. Antes del festival, BABYMETAL había realizado un sideshow en Basel, donde las entradas se agotaron rápidamente.

El debut de Mudvayne en Chile también fue un momento destacado. Esta banda de Nü Metal, con más de 24 años de trayectoria, ofreció un show lleno de energía, prometiendo que no pasarían otros 24 años para volver a tocar en el país. Los asistentes pudieron disfrutar de clásicos como “Dig” y “Fall Into Sleep”.

La banda Disturbed también se presentó, marcando su regreso a Chile después de 13 años. El vocalista, David Draiman, ha sido conocido por sus opiniones sobre el conflicto entre Israel y Palestina, pero en esta ocasión, el público recibió su actuación con respeto.

Por su parte, Amon Amarth, la banda sueca de Death Metal Melódico, ofreció un espectáculo que evocó la cultura vikinga, con una escenografía que incluía estatuas de guerreros y barcos. El carismático vocalista Johan Hegg lideró la presentación, que incluyó temas como “Deceiver Of The Gods” y “Raise Your Horns”.

Artistas emergentes y locales

Entre los artistas que hicieron su debut en el festival se encontraban Orbit Culture, una banda sueca de Death Metal, y POPPY, una cantautora estadounidense que mezcla varios géneros, incluyendo el Pop y el Rock Industrial. POPPY fue nominada a un Grammy en 2021 por su interpretación de “Bloodmoney”.

El festival también dio espacio a bandas chilenas. Nico Borie abrió el evento, presentando su nuevo single “Lo que realmente piensas”. Posteriormente, SVVVNT, una banda de Puerto Montt, y Mawiza, que incorpora elementos de la cultura Mapuche en su música, también se presentaron. Finalmente, Rama tuvo la oportunidad de actuar, después de que su presentación en el Knotfest 2022 se viera frustrada por problemas logísticos.

El Knotfest Chile 2024 se consolidó como un evento significativo en la escena del rock y metal en Sudamérica, ofreciendo a los fanáticos una experiencia inolvidable con una variada alineación de artistas tanto internacionales como locales.