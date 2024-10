Estudio revela que el 75% de los chilenos no trabaja en lo que soñó de niño

Resultados evidencian una desconexión entre aspiraciones infantiles y la realidad laboral actual.

El estudio titulado “¿Trabajas en lo que soñabas?” realizado por Laborum, involucró a 3,800 participantes y reveló que un notable 75% de los chilenos no se encuentra desempeñando la profesión o trabajo que anhelaba durante su niñez o adolescencia. Este dato posiciona a Chile como el segundo país en la región con el mayor porcentaje de individuos que no ejercen en el ámbito que alguna vez desearon.

En el contexto regional, la tendencia es similar. Argentina lidera la lista con un 76%, seguido de Panamá con un 75%, Ecuador con un 69% y Perú con un 62%. En cuanto a la frustración que sienten los talentos por no poder trabajar en lo que soñaban, el 55% de los trabajadores chilenos manifiesta sentirse frustrado por no haber alcanzado sus aspiraciones laborales.

El estudio también indica que un 84% de los encuestados en Chile cambiaría su ocupación actual por la que soñaba en su niñez si se les presentara la oportunidad, mientras que un 16% prefiere mantener su situación laboral actual.

Diego Tala, director comercial de Laborum, comentó: “El 75% de los talentos chilenos no ejerce la profesión que soñaba en su niñez, lo que representa un retroceso de 6 puntos respecto de la edición anterior del estudio”. Además, Tala destacó que “puede observarse por los datos recabados en el estudio que estos sueños no cumplidos se relacionan con la insatisfacción laboral. El 76% no está conforme con su empleo actual y el 37% de las personas siente frustración por no ejercer en lo que estudió o soñó”.

Un informe anterior, el Informe Mensual de Calidad del Empleo, publicado en abril de 2024, reveló que más de un millón de profesionales en Chile se encuentran trabajando en empleos que no tienen relación con sus estudios. En este sentido, un estudio realizado por la Fundación Sol mostró que el subempleo profesional alcanzó un 40.5% en el país.

Benjamín Sáez, autor del informe de la Fundación Sol, señaló que “uno de los factores relevantes del fenómeno es la sobreoferta de carreras profesionales producto de la explosión de matrícula en instituciones privadas de educación superior que no se relaciona con las estructuras productivas y necesidades reales del país, sino que operan como instituciones para mercantilizar la educación”.