Alerta por nueva estafa telefónica que involucra a la plataforma Laborum y oportunidades laborales

Usuarios en redes sociales han alertado sobre una nueva modalidad de estafa telefónica que involucra el nombre de una reconocida plataforma de búsqueda de empleo, captando la atención de personas interesadas en oportunidades laborales.

Descripción del esquema de la estafa

Según lo reportado por varias víctimas, el esquema comienza con una llamada de una supuesta representante de Recursos Humanos de Laborum. Una voz femenina informa que el currículum del destinatario coincide con un puesto vacante, despertando interés en la supuesta oferta. El siguiente paso del engaño es solicitar a la persona que agregue un número telefónico a su lista de contactos en WhatsApp, prometiendo brindar detalles adicionales sobre la oportunidad laboral. Sin embargo, en este punto, los estafadores buscan obtener acceso a información confidencial.

Postura oficial de Laborum

Ante el aumento de denuncias, Laborum aclaró que no se comunica con postulantes fuera de los canales oficiales de su plataforma. En un comunicado difundido a través de una entrevista con Meganoticias, la empresa señaló: “Desde Laborum nunca contactamos a los usuarios por medios externos”. La empresa hizo un llamado a ignorar cualquier contacto sospechoso y a no compartir información sensible para evitar ser víctimas de este tipo de fraudes.

Advertencias de la Policía de Investigaciones

Por su parte, la Bridec de la Policía de Investigaciones (PDI) advirtió que estas estafas pueden derivar en situaciones más graves para los usuarios. Los delincuentes utilizan enlaces fraudulentos para acceder a dispositivos o información confidencial, la cual es posteriormente empleada para cometer delitos. Frente a este tipo de amenazas, es fundamental mantenerse alerta, verificar la autenticidad de los mensajes y nunca proporcionar datos personales a desconocidos sin una validación adecuada de la fuente.