Lady Gaga y Brian Johnson: ¿Qué sorpresas trae su inesperado encuentro en Carpool Karaoke?

El especial de Navidad de Carpool Karaoke presentó un momento único con Lady Gaga y Brian Johnson, el carismático vocalista de AC/DC. En este episodio, que se estrenó en Apple TV+, la cantante de “Poker Face” se vio sorprendida por la aparición del icónico líder de la banda de rock, quien se unió a ella para interpretar la legendaria canción “Highway to Hell“. La sorpresa comenzó cuando su característica energía acercó al vehículo que viajaba Zane Lowe, quien saludó con una cálida frase: “¡Hola, cariño!”. Este gesto dejó completamente sorprendida a Gaga, arrancándole una risa de asombro. “¡Oh Dios mío! ¿Me trajiste a Johnson?” exclamó la cantante, visiblemente emocionada.

La escena se volvió aún más divertida cuando Johnson tomó el volante del Range Rover, mientras Gaga, entre risas, proclamaba: “¡Este es el momento!”. Así, ambos comenzaron a cantar “Highway to Hell“, y su interpretación fusionaba las características voces de los artistas, creando una amalgama única. Cargados de complicidad, tomaron sus manos, lo que ayudaba a dirigir el volante, añadiendo una capa de diversión a la experiencia. “¡Lo tengo! Estoy usando mi arma secreta!”, bromeó Johnson, mientras ella respondía entre risas: “¡Nos vamos a morir!”.

Sin embargo, lo inesperado llegó cuando Gaga reveló una anécdota de su juventud. “¿Quieres escuchar algo gracioso? Estuve en el video de ‘Stiff Upper Lip’”, confesó Gaga. Johnson, incrédulo, respondió: “¡No, no es cierto!”. A lo que ella aclaró: “Tenía 17 años y era extra de fondo. Estaba haciendo headbanging, y ellos me dijeron, ‘Hmmm, haz eso, queremos que sea moderno’. Y yo les respondí, ‘No, hay solo un movimiento que puedo hacer’”. Cabe mencionar que Gaga ya había tenido otros acercamientos al rock y metal en el pasado. En 2017, la artista pop participó en los Grammy junto a Metallica en el tema “Moth Into the Flame“. Este show generó muchas críticas entre los fanáticos del thrash metal, pues el micrófono de James Hetfield no funcionaba. Cuando terminó, salió del escenario sin ningún comentario, evidentemente molesta, y la comunidad reiteró que fue una falta de respeto por parte de los organizadores del evento.

Además, Gaga mostró su faceta personal al compartir un entrañable recuerdo de su abuela cantando a todo pulmón, lo que hizo reír a todos en el vehículo. Recordó a su abuela, quien a pesar de haber tenido una vida difícil, siempre fue una persona positiva: “Tuvo una vida muy dura, pero siempre fue positiva, sin importar lo que pasara”.

Este especial navideño no solo incluyó a Gaga y Johnson, sino que también contó con la participación de Dua Lipa y Chappell Roan, quienes aprovecharon la ocasión para llevar a sus padres a dar un paseo por Missouri. En un emotivo momento, el padre de Chappell reflexionó sobre lo que su hija representa para él: “Lo que ella representa es mucha esperanza, ha enseñado a los demás y a todas las personas”, expresó. “Eso es lo que quiero que la gente entienda: Todo tiene que ver con amar a todos, eso”.