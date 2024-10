Liam Payne: reflexiones sobre su tumultuosa relación con One Direction y sus compañeros

El 16 de octubre, el exintegrante de One Direction, Liam Payne, falleció a la edad de 31 años tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina. Su excompañero de banda, Zayn Malik, expresó su pesar en un emotivo mensaje, destacando la personalidad de Liam: “Eras testarudo, obstinado y no te importaba decirle a la gente cuando estaba equivocada. Aunque chocamos por esto algunas veces, siempre respeté en secreto eso”. Otros miembros de la banda, como Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson, también emitieron comunicados por separado, aunque solo hicieron referencia a las tensiones que existieron en el pasado.

La boyband One Direction, que surgió en 2010, tuvo un recorrido breve pero intenso. Los cinco integrantes, que tenían entre 18 y 20 años al inicio de su carrera, fueron seleccionados durante su participación en el programa de televisión The X Factor, donde el jurado Simon Cowell los eligió, lo que marcó el inicio de su trayectoria musical. A lo largo de su carrera, la banda experimentó una mezcla de éxitos, errores, alegrías y tensiones, lo que llevó a que se formara un vínculo que muchos describieron como familiar. Liam, quien se refería a sus compañeros como “hermanos”, también mencionó que su experiencia en la banda fue fundamental para su desarrollo como artista.

Liam Payne, conocido como “Big Payno” en su faceta como productor, tuvo varios encuentros con sus compañeros que ofrecieron indicios sobre la dinámica de su relación fuera del escenario. A menudo, se producían peleas y discusiones, y aunque nunca se determinó con exactitud la raíz de estas tensiones, se sabe que existían diferencias de carácter entre los miembros. Existen videos y entrevistas donde se pueden observar actitudes que escaparon a lo privado y que generaron controversia. En un concierto, por ejemplo, se puede ver a Liam interrumpiendo a Harry mientras este canta una nota alta, lo que provocó una reacción visible de enojo por parte de Harry.

En otra ocasión, se registró un enfrentamiento físico entre ambos en el escenario, lo que evidenció la tensión que existía entre ellos. Durante las apariciones frente a las cámaras, Liam a veces hacía comentarios sarcásticos sobre Harry, lo que también alimentaba la percepción de una relación tensa. En los American Music Awards de 2014, Liam hizo un comentario sobre los “lindos hombros” de Harry, lo que provocó una respuesta incómoda de este último.

Además, la prometida de Liam, Maya Henry, confirmó que en 2022, Liam había tenido un incidente en el que lanzó a alguien contra una pared. Este evento suscitó polémica, especialmente después de que Liam hiciera un comentario en Twitter sobre Gigi Hadid durante una entrevista con Logan Paul, lo que generó críticas hacia su actitud. Posteriormente, Liam y Maya, quienes son padres de una niña nacida en 2020, rompieron, lo que llevó a especulaciones sobre si Liam había ofendido a la madre de Maya.

Liam también se refirió a su tiempo en la banda en una entrevista, donde lamentó no haber disfrutado lo suficiente de su experiencia. En mayo de 2024, admitió que su enfoque profesional en esa etapa le había permitido divertirse más y que su mayor arrepentimiento era no haber disfrutado más de la banda. “Lo principal siento es que, al mirar atrás, no disfruté lo suficiente de la banda”, afirmó en el Zach Sang Show.

A pesar de las tensiones y distanciamientos, Liam fue el único miembro de la banda que recibió críticas por su mensaje tras el fallecimiento de su compañero. Su comunicado fue breve y directo, lo que llevó a recordar el distanciamiento que había existido desde que dejaron de trabajar juntos. En una ocasión, Liam decidió hacer una broma pesada a Harry en el escenario, bajándole los pantalones sin su consentimiento mientras interpretaban “What Makes You Beautiful”, lo que sorprendió a Harry y generó risas entre el público.

Las dinámicas entre los miembros de One Direction, que en su momento generaban gritos y agitación entre las fans, se han vuelto objeto de análisis en la actualidad. En entrevistas, Liam ha compartido que, a pesar de las tensiones, siempre hubo un lazo fuerte entre ellos. En 2021, Liam reveló que había hablado con Harry y que ambos sentían nostalgia por los tiempos pasados, a pesar de que sus caminos se habían separado. “Es difícil estar en esa posición a veces, estás viendo historias de personas que solías conocer bien”, comentó Liam, reflejando la complejidad de su relación con sus excompañeros.

En resumen, la historia de One Direction está marcada por momentos de camaradería y tensiones, y la reciente pérdida de Liam Payne ha reavivado el interés en la dinámica de la banda y en las relaciones entre sus miembros.