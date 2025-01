Controversia en Notting Hill: modelo de OnlyFans transmite en exclusivo apartamento de lujo

La modelo y creadora de contenido para adultos Lily Phillips se encuentra en el centro de la controversia tras utilizar un lujoso apartamento en el barrio de Notting Hill, Londres, para llevar a cabo un proyecto que ha generado gran revuelo. Durante una estancia de una noche, la influencer transmitió en vivo a través de su cuenta de OnlyFans mientras mantenía relaciones sexuales con 101 hombres. Este evento tuvo lugar en un inmueble valorado en 1.9 millones de dólares, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

Los vecinos del edificio, conocido por su tranquilidad, se mostraron sorprendidos al descubrir el uso que se le dio al espacio. Algunos confundieron a los visitantes de la modelo con trabajadores debido a sus chalecos reflectantes, mientras que otros afirmaron no haber notado movimientos inusuales en el lugar. Tras la salida de la creadora de contenido, de 23 años, los anfitriones del inmueble calificaron su estancia como ejemplar en la plataforma, destacando que se respetaron las normas de la misma. Por su parte, la influencer dejó un comentario de cinco estrellas, describiendo el alojamiento como “perfecto”. Sin embargo, las reglas de Airbnb prohíben expresamente actividades relacionadas con la creación de contenido pornográfico o encuentros de este tipo.

Carol, una de las propietarias del inmueble, declaró a MailOnline que no tenían idea de lo que había sucedido durante la noche en que rentaron la residencia a Lily, especialmente porque la celebridad de Internet había ordenado su retirada. “Nos han informado de esto ahora. Desafortunadamente, no sabíamos nada de lo que se había hecho y no vimos señales cuando estuvo aquí. Nos enteramos hace un par de días. No tenemos comentarios al respecto”, afirmó.

Varios vecinos expresaron su consternación ante el hecho, ya que la zona se caracteriza por tener un ambiente familiar. “Estoy en shock. Llevo viviendo aquí un año y he visto mucha gente entrar y salir desde que estoy aquí. No tenía ni idea. Al oír esto, es una locura. Es muy extraño, ni siquiera sabía que era legal. Estoy sorprendida de que haya alguien allí”, comentó una vecina.

El proyecto de Phillips, titulado “I slept with 100 men in a day” (“Me acosté con 100 hombres en un día”), fue documentado en un video de 50 minutos que alcanzó 2.7 millones de vistas en OnlyFans. Posteriormente, la modelo catalogó la experiencia como algo difícil de realizar. Al final de la sesión, parecía abrumada por la emoción y entre lágrimas expresó: “Si soy sincera, chicas débiles. Fue difícil. No sé si recomendaría”. La famosa reveló que los participantes iban desde estudiantes hasta jubilados, incluidos dos que volaron desde Estados Unidos y otros que viajaron desde países europeos.

Además, confesó que al día siguiente “celebró en Nando’s y luego durmió profundamente durante 14 horas”. La creadora, originaria de Derbyshire, inició su carrera tras abandonar la universidad y asegura haber generado 2 ingresos. Actualmente, emplea a un equipo de ocho personas y planea nuevos retos, incluido un intento de establecer un récord mundial al mantener relaciones con 1,000 hombres en un día. Se encuentra resolviendo la logística de este nuevo proyecto, pero no descarta volver a alquilar un departamento, explicando: “Lo ideal es que hagamos un gran almacén y que las puertas se abran. Espero que cada uno dure segundos como máximo… ¡y sigan su camino!”, concluyó.