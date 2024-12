El futuro del litio: ¿recuperación o caída continua en el mercado global?

La masificación de la movilidad eléctrica ha llevado a un enfoque global en los países con grandes reservas de litio, destacando a Chile como un líder en la explotación de este mineral. En 2022, el Estado chileno reportó ingresos fiscales de más de US$ 5.400 millones, lo que representó el 1,8% del PIB y el 6,9% de los ingresos fiscales totales, gracias a un boom en las exportaciones de litio que alcanzaron casi US$ 9.000 millones, superadas solo por las exportaciones de cobre. Este auge también benefició al sector privado, donde SQM, el mayor productor nacional de litio, vio su acción alcanzar un máximo histórico de $ 102 mil en mayo de 2022.

Sin embargo, la situación del mercado ha cambiado drásticamente debido a un exceso de oferta de litio a nivel global. A pesar de que el litio es un mineral abundante en el planeta, la experiencia necesaria para su explotación es limitada. Este exceso ha llevado a una caída significativa en los precios, afectando a las empresas productoras. Actualmente, la acción de SQM-B se encuentra alrededor de $ 37.000, lo que representa una disminución de casi dos tercios en comparación con su máximo histórico. En 2023, el precio internacional del litio se redujo en un 67%.

Según un informe de BCI Corredor de Bolsa, se espera que el exceso de oferta se ajuste para 2028, con una producción global de litio en salmuera (LCE) que alcanzaría aproximadamente 2,2 millones de toneladas. Este aumento en la producción se verá acompañado de costos más altos en los principales yacimientos, lo que podría provocar un repunte en los precios. El informe indica que “los actuales precios de litio son insostenibles a mediano plazo, haciendo económicamente inviable la actual producción y la nueva que se incorporaría a costos de producción poco competitivos”. Para SQM, se prevé que los precios del litio aumenten de los actuales US$ 13.000 por tonelada a US$ 17.500 en 2026, en línea con un aumento en la demanda y mayores costos de producción.

En cuanto a la producción de SQM, se espera que cumpla con las proyecciones establecidas a principios de 2024, alcanzando 240.000 toneladas en 2024 y 305.000 toneladas en 2025, con el principal incremento en capacidad proveniente de Chile, tanto en carbonato como en hidróxido de litio.

Los desafíos para la industria automotriz en la adopción masiva de vehículos eléctricos incluyen el alto costo de las baterías de litio y el lento desarrollo de redes de carga, especialmente en países en vías de desarrollo. La reciente caída en los precios del litio ha comenzado a hacer que las baterías sean más accesibles, facilitada por la industria china, que ha logrado reducir costos de producción en comparación con sus contrapartes estadounidenses y europeas. Esta competencia ha permitido que los precios de los vehículos eléctricos nuevos se acerquen a los de los automóviles tradicionales, aumentando así el potencial de demanda a nivel global.

Según Bloomberg, el costo de las baterías ha disminuido un 14% en el último año, alcanzando un mínimo histórico de US$ 139 por kWh, lo que podría resultar en un aumento del 53% en la demanda de baterías para 2025. El informe Electric Vehicle Outlook de Bloomberg estima que las ventas de vehículos eléctricos representan el 18% del mercado mundial, con una flota de casi 41 millones de vehículos eléctricos. China lidera las ventas, seguida de Europa y Estados Unidos en tercer lugar.

En su última presentación de resultados, SQM reportó pérdidas de aproximadamente US$ 524 millones hasta septiembre, en comparación con utilidades de US$ 1.809 millones en el mismo período del año anterior, atribuibles a la caída de precios del litio por el exceso de oferta. Desde BCI se anticipa que los ingresos de la compañía superen los US$ 5.900 millones en 2025, lo que representa un aumento cercano al 25%, mientras que el Ebitda alcanzaría US$ 1.715 millones, un incremento del 6,3% gracias a la recuperación de los precios del mineral. La utilidad atribuida a los controladores de SQM se proyecta en US$ 891 millones para el próximo año, en contraste con una pérdida estimada de US$ 201 millones en 2024, según BCI.

El informe de BCI también destaca que el múltiplo EV/Ebitda estimado para 2025 sería de 7,9x, un nivel atractivo en comparación con su promedio de 10 años de aproximadamente 10x y en relación con sus competidores en el sector del litio. Se prevé un precio objetivo para SQM de $ 45.000 en 2025, lo que implicaría una revalorización cercana al 22% respecto a su precio actual. Sin embargo, el promedio de los precios objetivos de los analistas que siguen la acción sugiere un precio de $ 54.245 para finales de 2025, lo que representa un potencial de crecimiento del 46%.

En su última presentación a analistas, SQM anunció una inversión de US$ 1.700 millones entre 2024 y 2025 para su segmento de litio, abarcando sus operaciones en Chile, Australia y China. La empresa también proyecta un aumento del 20% en la demanda de litio en 2024, coincidiendo con un crecimiento similar en las ventas de automóviles eléctricos a nivel mundial.