Emotivo relato de periodista sobre los últimos momentos de Lorenzo Prieto, masoterapeuta de la U

La periodista Andrea Velásquez narra el emotivo encuentro con Lorenzo Prieto, masoterapeuta de la Universidad de Chile, momentos antes de su fallecimiento.

Durante la tarde del miércoles, se generó una profunda conmoción en el plantel, cuerpo técnico y directiva de Universidad de Chile debido al fallecimiento de Lorenzo Prieto, quien se desempeñaba como masoterapeuta del club. Prieto, de 78 años, falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras realizaba un trote matinal en el borde costero de La Serena.

La periodista Andrea Velásquez, quien se encontraba en la zona, fue la persona que intentó auxiliar a Prieto y compartió detalles sobre el emotivo diálogo que mantuvo con él antes de su fallecimiento. Velásquez, de 46 años, relató que esa mañana caminaba por la Avenida del Mar en dirección a su trabajo cuando observó a un hombre que mostraba evidentes signos de un problema de salud.

En su relato, Velásquez describió la situación diciendo: “fue terrible (…) Hice todo lo que pude para ayudarlo y por hacerlo sentir que estaba acompañado”. Detalló que al acercarse, notó que Prieto estaba sentado en una banca de la playa, con la cabeza un poco hacia atrás, la boca abierta, los labios morados y con un aspecto pálido, además de tener una respiración irregular. Al acercarse, intentó hablar con él, pero no obtuvo respuesta.

La periodista continuó narrando que, al no ver reacción, decidió proceder con la reanimación, pero en ese momento Prieto reaccionó, se levantó y la miró. “¿Está bien?”, le preguntó ella, a lo que él respondió: “¿Qué me pasó?”. Tras explicarle que había estado inconsciente, Prieto comentó que no se había dado cuenta de lo que sucedía y que se sentía mal, ya que estaba haciendo deporte. A pesar de que le pidió que no llamara a la ambulancia, Velásquez ya había hecho la llamada.

En su relato, Velásquez le dijo: “Yo creo que usted está infartado”, a lo que Prieto respondió que había tenido un problema similar un año atrás y que su corazón era un poco más grande. La periodista recordó que, en un momento de angustia, exclamó: “¿cómo se me va a morir acá?”, a lo que Prieto, conocido como “Manos de Ángel” en el club, contestó: “qué forma más bonita de morir que mirando al mar”.

Velásquez expresó que la experiencia fue muy extraña y que se sintió mal tras enterarse de la muerte de Prieto después de haber pasado por el hospital. Al hablar con la familia de Lorenzo, les transmitió que él no había estado solo en sus últimos momentos, ya que ella estuvo a su lado todo el tiempo, y les ofreció sus condolencias.