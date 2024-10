Tras bambalinas: el director de Viña revela secretos de la polémica actuación de Maroon 5

Detalles sobre la actuación de Maroon 5 en el Festival de Viña del Mar 2020 y la gestión del director del evento.

Uno de los episodios más controversiales en la historia reciente del Festival de Viña del Mar fue la actuación del grupo de pop rock Maroon 5, quienes fueron los encargados de presentar el número anglo en el certamen viñamarino en el año 2020. Esta presentación se convirtió en un fracaso que aún resuena en la memoria colectiva y en las redes sociales, especialmente en relación al cantante Adam Levine. La situación fue revivida por Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña, durante una entrevista con la periodista Cecilia Gutiérrez en el podcast Bombastic, donde reveló varios secretos sobre la organización del evento.

Merino explicó que la participación de Maroon 5 comenzó de manera problemática. “Llegó Maroon 5 y primero no quisieron hacer la prueba de sonido, y por contrato, nosotros pedimos que lo hagan porque ahí pactamos muchas cosas. Entre ellas, la intervención de los animadores”, comentó Merino, lo que indica que la falta de cooperación inicial marcó el tono de la actuación. Además, el director mencionó que, en el momento de su presentación, los artistas aún se encontraban en el hotel, lo que obligó a la producción a improvisar durante la transmisión para manejar la situación. “Nosotros partimos el festival y llegó el momento de presentarlos y ellos seguían en el hotel”, añadió, lo que llevó a la producción a tener que hacer tiempo en el aire.

Durante la conversación, Merino también expresó su opinión sobre la falta de preparación de los artistas para el festival. “Creo que la manager no explicó nada sobre la dinámica que tiene el festival a los artistas. Llegó como un gringo que no tiene idea de dónde va, ni qué son las gaviotas, ni qué tiene que hacer. Ni siquiera googleó”, refiriéndose a Adam Levine y su actitud. Merino continuó diciendo que el cantante “primero no quería que lo presentaran”, a lo que la producción respondió: “te vamos a presentar igual, aquí el control del festival lo tenemos nosotros”.

El director también relató que, tras la actuación, Maroon 5 se retiró del escenario sin poder entregar los premios, lo que generó más complicaciones. “Ellos se bajan del escenario y no pudimos entregar los premios. Y al tiempo después, a los 3, 4 días, escribe la mánager de ellos y nos piden las gaviotas”, explicó Merino. Sin embargo, el gerente de entretenimiento de Bizarro se negó a esta solicitud, argumentando que “los premios se entregan en el escenario” y son “entregados por la gente”. Después de este intercambio, la representante de Maroon 5 no volvió a responder a la producción del festival.

Finalmente, Daniel Merino, sin mostrar resentimiento por lo ocurrido, expresó su deseo de que Maroon 5 regrese al festival para poder limpiar su nombre y reconciliarse con el público chileno. En cuanto al futuro del Festival de Viña, se ha anunciado que la edición de 2025 se llevará a cabo del 23 al 28 de febrero, con una parrilla diseñada para un público maduro, la cual ya está cerrada, y se anticipa la participación de varios números nacionales.