¿Qué motivó a Luigi Mangione a planear el asesinato del CEO de UnitedHealthcare?

Luigi Mangione, de 26 años, ha sido identificado como el principal sospechoso en el asesinato de Brian Thompson, quien se desempeñaba como director ejecutivo de UnitedHealthcare. Un cuaderno hallado y analizado por The New York Times revela que Mangione había planeado un crimen que describió como “preciso, que no ponga en riesgo a inocentes”. Este documento también expone su crítica hacia la “América empresarial” y su sistema de salud, al que considera injusto y lucrativo para unas pocas compañías, sin que esto contribuya a mejorar la esperanza de vida en el país.

Detalles del plan de Mangione

Según un informe de CNN, Mangione había considerado la posibilidad de utilizar una bomba para llevar a cabo el ataque contra Thompson, pero finalmente decidió no hacerlo para evitar causar daños a personas inocentes. En sus escritos, se refiere a una reunión de inversores a la que asistía Thompson en el momento de su asesinato, describiéndola como “una convención anual de tacaños parásitos”.

Contenido del cuaderno de Mangione

En su manifiesto, Mangione menciona: “Mi tecnología está bastante bloqueada porque trabajo en ingeniería, así que probablemente no haya mucha información allí”. También se disculpa por cualquier conflicto de traumas, pero justifica sus acciones diciendo: “Francamente, estos parásitos simplemente se lo merecían”.

Desarrollo del caso legal

En una actualización reciente, The New York Times reportó que Mangione fue denegado de la libertad bajo fianza y ha optado por luchar contra su extradición a Nueva York, lo que iniciará un proceso que podría prolongarse durante varias semanas. Este caso ha captado la atención de los medios de comunicación en Estados Unidos, resaltando el resentimiento de Mangione hacia el sistema de salud y el entorno empresarial.

Críticas al sistema de salud

De acuerdo con un artículo del New York Post, Mangione expresó en su cuaderno que el costoso sistema de salud estadounidense beneficia principalmente a las empresas y no mejora la calidad de vida de los ciudadanos. En sus palabras: “Siguen abusando de nuestro país para obtener enormes ganancias porque el público estadounidense les ha permitido salirse con la suya”.

Pruebas y defensa legal

En el ámbito legal, CNN ha informado que las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen coinciden con las de Mangione. A pesar de esta evidencia, sus abogados han declarado que se declarará no culpable de los cargos que enfrenta en Pensilvania, que incluyen posesión ilegal de arma y falsificación de documentos. Además, se opondrán a su extradición de Pensilvania a Nueva York, donde se anticipa que enfrentará un juicio por el asesinato, el cual podría extenderse durante varias semanas.