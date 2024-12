Críticas a la visita del subsecretario del Interior en Puerto Montt por falta de diálogo

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, realizó una visita a Puerto Montt junto a delegados de la macrozona sur para discutir varios temas, incluyendo los avances legislativos en materia de seguridad y vivienda. Sin embargo, esta visita ha suscitado críticas por parte de autoridades locales, como el alcalde Rodrigo Wainraihgt y el diputado Mauro González, quienes han cuestionado la falta de diálogo con los representantes de la región.



Críticas a la visita del subsecretario

El diputado Mauro González expresó su descontento al señalar: “¿Cómo es posible que la principal autoridad sobre seguridad pública del país venga a la región de Los Lagos y no se reúna con los parlamentarios ni con el alcalde de la capital regional? Es una vergüenza, es inaceptable, cuando la principal prioridad de las personas es la seguridad.” González continuó su crítica afirmando que la visita de Cordero no ha traído resultados concretos en el pasado, mencionando que “ya vino tiempo atrás como ministro de Justicia a ver el tema de la cárcel y no pasó nada, solamente anuncios, pero no concreta nada. Realmente inaceptable esta situación del subsecretario del Interior.”

Descontento del alcalde de Puerto Montt

Por su parte, el alcalde Rodrigo Wainraihgt también manifestó su descontento, indicando: “Nos hemos enterado por la prensa que el subsecretario del Interior, Luis Cordero, andaba en Puerto Montt. Lamentablemente no nos pudimos juntar, no tuvimos invitación a esta reunión donde tendríamos que plantear una serie de problemáticas y necesidades en el ámbito de seguridad.” Wainraihgt subrayó que la seguridad es actualmente la problemática más urgente en Puerto Montt, afirmando: “Hoy en día la problemática número uno de Puerto Montt es la seguridad y el orden público.”

El alcalde también criticó la falta de comunicación, sugiriendo que el subsecretario podría haber estado en la región por motivos personales, al decir: “Al parecer, el ministro vino de vacaciones a pasarlo bien porque no tuvimos ningún llamado.” Además, expresó su deseo de haber podido compartir experiencias y presentar la política comunal de seguridad, señalando que la reunión se limitó a personas de su mismo color político.

Llamado a la unidad

Finalmente, el alcalde Rodrigo Wainraihgt hizo un llamado a la unidad, afirmando: “Señor Cordero, subsecretario, la seguridad no tiene color político y le hago un llamado a trabajar de manera mancomunada por el bienestar de nuestra comunidad.” Este llamado resalta la necesidad de colaboración entre las autoridades para abordar los problemas de seguridad que afectan a la región.