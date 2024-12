¿Qué revelan los mensajes entre Luis Hermosilla y Andrés Chadwick sobre la Clínica Las Condes?

Los mensajes de WhatsApp intercambiados entre el abogado Luis Hermosilla y su socio, el exministro del Interior Andrés Chadwick, han generado un gran revuelo a medida que se revelan más detalles sobre sus interacciones y posibles implicaciones legales. Estos chats están siendo objeto de un análisis exhaustivo por parte del Ministerio Público, que investiga la posible existencia de delitos relacionados con sus comunicaciones. Uno de los mensajes más recientes que ha salido a la luz se refiere a un contrato que Hermosilla firmó con la Clínica Las Condes durante la pandemia de Covid-19.

Interacciones entre Hermosilla y Chadwick

Según un reportaje de The Clinic, Hermosilla y Chadwick eran considerados una “dupla de oro” que contaba con acceso a información confidencial del Ministerio Público, así como a contactos privilegiados en La Moneda y buenas relaciones con miembros del Poder Judicial. Además, se menciona que ambos ofrecían sus servicios a diversos grupos empresariales.

Conversaciones sobre la Clínica Las Condes

En un análisis de los mensajes, se destaca que mientras Hermosilla actuaba como asesor de la Clínica Las Condes, mantenía comunicación con Chadwick para que este realizara gestiones en La Moneda. En un intercambio de mensajes fechado el 13 de mayo de 2020, Hermosilla le escribió a Chadwick:

“Perdona que te friegue. Podrás preguntarle tú a Cristián por el tema hospitales. ¿En qué están?”

Hermosilla también mencionó: “Vengo entrando de la CLC (Clínica Las Condes).”

A lo que Chadwick respondió: “¿Te fue bien?”

Hermosilla contestó: “Muy bien. Dominé todo el directorio.”

En otra conversación del 16 de junio de 2020, ambos discutieron nuevamente sobre la clínica. Hermosilla preguntó: “¿Me podré reunir con CL por el tema Clínicas?”

Chadwick respondió: “De todas maneras… se lo pido ahora.”

Hermosilla agradeció: “Gracias.”

Aunque no está claro a quién se refieren con “CL”, en otros mensajes se ha identificado a Cristián Larroulet, quien en ese momento era el jefe del segundo piso del gobierno de Sebastián Piñera.

Asesoría de Luis Hermosilla a la Clínica Las Condes

Desde la Clínica Las Condes confirmaron a The Clinic que Hermosilla prestó una asesoría durante el año 2020, la cual habría tenido una duración de un mes. El propósito inicial de esta asesoría era la representación en un proceso judicial, aunque este no llegó a concretarse. A pesar de esto, el recinto asistencial cumplió con el pago de los honorarios correspondientes a Hermosilla, aunque los detalles de dicha compensación no han sido revelados. Sin embargo, se sugiere que la cifra podría ser considerable, basándose en mensajes de WhatsApp que Hermosilla envió al fiscal Carlos Palma. En uno de esos mensajes, fechado el 10 de junio de 2020, Hermosilla escribió: “Me contrataron de la Clínica Las Condes para una tremenda asesoría y así no tengo que achicar la oficina.”

Este contexto de interacciones y asesorías entre Hermosilla y Chadwick, así como su relación con la Clínica Las Condes, continúa siendo objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.