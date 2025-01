Polémica llamada de Maite Orsini a denunciante de Jorge Valdivia genera nuevas interrogantes

La diputada Maite Orsini se encuentra en el centro de la controversia tras la revelación de un contacto telefónico con la primera denunciante de Jorge Valdivia, exfutbolista y expareja de la legisladora. Este contacto, que tuvo lugar el 23 de octubre de 2024 y duró 15 minutos, ha generado dudas sobre las intenciones de Orsini, quien había declarado que su objetivo era ofrecer apoyo a la joven tatuadora.

Detalles de la conversación

El contenido de la llamada, al que Mega Investiga tuvo acceso, se encuentra en la carpeta investigativa relacionada con el caso. Según el abogado de la denunciante, el contacto se produjo después de que Orsini intentara comunicarse con la joven a través de un intermediario, quien luego le devolvió la llamada. La conversación comienza con Orsini preguntando: “¿Cómo estái? Bueno, no contestes esa pregunta”, a lo que la denunciante responde que se siente “confundida un poco”.

Orsini, en un intento de mostrar su apoyo, afirma: “te creo, que no necesito que me cuentes, ni me expliques, ni me digas nada, que no es el motivo de esta conversación”. A lo largo de la llamada, la diputada revela que Valdivia le envió cerca de 100 mensajes desde la casa de la denunciante la noche del 20 de octubre, cuando supuestamente ocurrió la violación. La diputada explica: “O sea, él me mandaba de a 30 (mensajes) y yo le contestaba dos”, y añade que los mensajes no contienen pruebas de los hechos, pero indican que Valdivia estaba en un estado emocional alterado.

Mensajes de Valdivia

Orsini menciona que los mensajes de Valdivia, enviados en un estado consciente, reflejan desprecio hacia la denunciante. La conversación se torna más intensa cuando la denunciante expresa su confusión sobre la situación, preguntando: “¿Nunca dice que está en mi casa?”, a lo que Orsini responde que Valdivia nunca le reconoce que estaba en la casa de otra mujer, aunque ella sabe que sí estaba allí.

La diputada también menciona que Valdivia le había dicho que no había podido tocar a ninguna mujer desde su separación, lo que genera más confusión en la denunciante, quien recuerda que Valdivia le había confirmado que él le había sacado la ropa. Orsini describe la situación como “psicopática”, refiriéndose a la conducta de Valdivia mientras le enviaba mensajes.

Referencias a la segunda denunciante

Durante la llamada, Orsini también aborda los hechos relacionados con la segunda denunciante de Valdivia. Ella explica que tiene información sobre lo que ocurrió esa noche, afirmando: “Yo sé todo lo que pasó esa noche porque tengo un amigo que estuvo ahí”. La diputada detalla que Valdivia invitó a la segunda denunciante a un local y luego a una discoteca, donde la joven perdió el conocimiento y no tenía voluntad para decidir.

La conversación revela que la madre de Valdivia estaba presente en la casa, lo que podría ser relevante como testigo. La denunciante expresa su preocupación sobre la posibilidad de que se tratara de un abuso sexual ocasional, a lo que Orsini responde que no está poniendo nada en duda, sino que está proporcionando información.

Estado de salud de Orsini y consecuencias

El escándalo ha afectado la salud de Maite Orsini, quien ha estado internada en una clínica de Santiago y ha presentado documentos médicos para justificar su ausencia en el Congreso Nacional. La Comisión de Ética de la Cámara ha abierto una investigación en su contra, y enfrenta la posibilidad de ser expulsada de su partido por interferir en la indagatoria relacionada con su expareja. Se ha informado que Orsini también contactó a la Fiscal Regional Oriente, Lorena Parra, para alertarla sobre el audio de la conversación.

Se intentó contactar a Maite Orsini para solicitar una entrevista, pero se informó que se encuentra en licencia médica y reposo absoluto, lo que le impide dar declaraciones.

Información de contacto para víctimas

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) ofrece un número de orientación para víctimas o testigos de violencia hacia la mujer, que es el 1455. Este número está disponible tanto en teléfonos fijos como en celulares, brindando orientación y apoyo a las víctimas de maltrato y guiando sobre los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo presenta información sobre un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.