Maitland Ward revela cómo el cine para adultos le otorgó empoderamiento y control sobre su carrera en Hollywood

La actriz Maitland Ward, conocida en los años 90 por su papel de Rachel McGuire en la popular serie Boy Meets World, ha compartido en una entrevista con Fox News Digital su transformación dentro de la industria del entretenimiento. Ward, quien comenzó su carrera en la televisión convencional, ha encontrado en el cine para adultos una nueva forma de expresión que, según ella, le ha proporcionado un mayor control sobre su carrera y una sensación de empoderamiento. “Realmente creo que la gente me trata con más respeto ahora”, afirmó la actriz. “Estoy presentando mi memoria en un formato televisivo hablando con personas de Hollywood. Son muy receptivos y positivos a mi historia, especialmente los jóvenes. Siento que tengo mucha positividad alrededor”.

Inicios en la actuación

Ward comenzó su carrera actoral como Jessica Forrester en la telenovela The Bold and the Beautiful entre 1994 y 1996. Sin embargo, su trayectoria dio un giro inesperado cuando decidió incursionar en la industria del cine para adultos. Esta decisión sorprendió al público, pero también se convirtió en una fuente de independencia creativa y personal para ella. “Pensé que iba a recibir muchas críticas, pero la respuesta fue positiva”, aseguró. “La esperaba que me juzgaran y atacaran, al haber sido tan abierta, pero la reacción fue diferente”.

Experiencia en Hollywood

Ward se unió al elenco de Boy Meets World durante sus temporadas finales, donde ya había logrado consolidarse como actriz. Aunque al principio se sintió nerviosa al integrarse al elenco, recuerda con gratitud su paso por la producción. “Fui bien recibida, todos fueron amables conmigo”, recordó en la conversación. “Era extraño entrar a un set donde estaban acostumbrados a trabajar juntos, pero me aceptaron y disfruté mucho la experiencia”.

Sin embargo, tras la conclusión de la serie, Ward enfrentó las limitaciones que Hollywood impone a las actrices, especialmente a aquellas que comenzaron en roles juveniles. Explicó que los papeles que se le ofrecían eran limitados y no avanzaban en la dirección que deseaba. Esto la llevó a explorar otras oportunidades, y en 2019 sorprendió a sus seguidores al anunciar su incursión en el cine para adultos. Esta decisión no solo marcó un nuevo capítulo en su vida profesional, sino que también le permitió desarrollar proyectos propios y redefinir su imagen pública. “Estoy creando películas completas como mujer directora”, explicó. “Me sorprende ver que dos mujeres están detrás de un enfoque artístico erótico. Para mí, es importante tener algo creativo que me apasione”.

Empoderamiento y confianza

Más allá del impacto de su decisión, Ward destacó que esta ha sido una herramienta para superar inseguridades que arrastraba desde su juventud. Durante años, luchó con problemas de autoestima, algo que le había afectado antes. “Antes, ni siquiera podía estar desnuda sola sin sentirme insegura”, confesó. “El empoderamiento de estar en mi propia piel y crear en mis términos me ha permitido desafiar moldes preestablecidos”. Además, en los sets de filmación, se siente cómoda en comparación con otros entornos laborales previos. “En rodajes convencionales, a menudo hay incomodidad en las escenas íntimas. En cambio, en esta industria, la comunicación es abierta y nadie tiene miedo de hablar”, comentó.

En 2022, Ward publicó sus memorias tituladas Rated X: How Porn Liberated Me, donde detalla su proceso de transformación y su verdadero camino. Reiteró sentirse “auténtica” al liberarse de las expectativas ajenas. “Hollywood quería encasillarme, así que decidí hacer lo mío”, afirmó. “Siempre habrá quienes intenten limitarte, especialmente si eres mujer. Liberarme de eso ha sido increíble”.

Controversias y reflexiones

A pesar de haber encontrado su camino en la carrera, Ward ha tenido que lidiar con controversias. Recientemente, protagonizó un intercambio tenso durante su aparición en el podcast Pod, donde reveló detalles específicos y sugirió que algunos miembros de su antiguo elenco no se sentían cómodos con su actual trayectoria. “Fue difícil, pero prefiero enfocarme en lo positivo”, señaló. “Quiero usar mis experiencias como aprendizaje para seguir adelante”. Reflexionando sobre su pasado, lamentó que las inseguridades la afectaron. “De joven, me preocupaba no ser lo suficientemente atractiva o delgada”, recordó. “Ahora, al ver fotos antiguas, me doy cuenta de que era hermosa en ese entonces, pero no lo veía así”. Actualmente, Ward sigue enfocada en expandir su carrera y afirma que su transición ha sido un proceso para encontrar su voz y su verdad.