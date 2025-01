Nuevo testimonio complica la situación de Manuel Monsalve en caso de violación

Nuevos antecedentes se revelaron en las últimas horas sobre el caso judicial que enfrenta Manuel Monsalve, quien se encuentra bajo prisión preventiva tras ser acusado de un delito de violación. Recientemente, se ha dado a conocer el testimonio de una amiga de la presunta víctima, Catalina Arrey, funcionaria de la Subsecretaría del Interior, quien relató a la PDI las conversaciones que mantuvo con la denunciante antes y después de que se presentara la acusación contra Monsalve.

Detalles del testimonio de Catalina Arrey

Según lo informado por Ex-Ante, Arrey explicó que “trabajo desde 2021 en la División de Gestión y Modernización de las Policías (Digempol), que depende de la Subsecretaría del Interior”. La funcionaria indicó que conocía a la denunciante desde junio de 2023, cuando esta comenzó a trabajar en la misma división. En enero de 2024, la denunciante se trasladó para trabajar como asesora del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Arrey continuó relatando que “nos hicimos amigas desde que trabajamos juntas, y hemos mantenido la amistad y comunicación”. En una de sus conversaciones, la denunciante le comentó que conocía a Monsalve, mencionando que había trabajado con él en Valparaíso en el pasado.

La primera salida de la denunciante con Monsalve

La funcionaria recordó que supo de la primera salida de su amiga con Monsalve a través de la propia denunciante. “Me comentó que habían ido a comer al Costanera Center, que el subsecretario iba con lentes y gorro como para que no lo reconocieran, y que después salieron y se sentaron afuera, donde conversaron. Luego él se le acerca y le da un beso en su boca”, relató Arrey.

La funcionaria expresó que notó un cambio en la actitud de su amiga tras esa salida. “Ese día la noté extraña. Su personalidad no era la misma de siempre. Quedé como en shock cuando ella me cuenta eso. Traté de mirarla y preguntarle cómo se sentía y me dijo que se sentía muy rara, que le daba asco”, añadió.

Arrey también recordó que le sugirió a la denunciante que debería haberle dicho a Monsalve que estaba en una relación, y comenzaron a pensar en cómo podría alejarse de él, ya que era su jefe directo.

El incidente del 22 de septiembre

En su testimonio, Arrey mencionó que el 22 de septiembre, alrededor de las 18:00 horas, la denunciante fue a un restaurante llamado Ají Seco Místico con Monsalve. La mujer relató que consumió tres piscos sour y que, tras eso, no recuerda nada de lo sucedido. Despertó al día siguiente en una habitación que no reconocía, con el subsecretario desnudo a su lado. “Estaba desnuda hacia abajo y hacia arriba tenía puesto un polerón que era de ella”, indicó.

Arrey continuó relatando que la denunciante le contó que, al despertar, Monsalve se subió encima de ella, intentando tener relaciones sexuales. Sin embargo, ella se quedó rígida y no logró ser penetrada. Al darse cuenta de que ella no quería, Monsalve se bajó.

Al regresar a su departamento, la denunciante notó que tenía una herida en la frente, como un chichón y raspado, y le dolía la vagina. “Está segura de que Monsalve la violó”, reveló Arrey sobre el episodio.

Conversaciones posteriores entre la denunciante y Monsalve

Finalmente, Arrey relató que en una ocasión, la denunciante se reunió con Monsalve y conversaron sobre lo sucedido. Él afirmó que tampoco recordaba mucho de lo que había pasado y sugirió que quizás le habían echado algo en el pisco sour. La denunciante le preguntó por qué no le había mencionado nada sobre la herida en la frente y cómo había permitido que eso sucediera, a lo que Monsalve no respondió.