“Es un criminal y tiene que pagar”: el desgarrador testimonio del padre de la denunciante de Monsalve

En entrevista exclusiva con Chilevisión, el padre de la presunta víctima del ex subsecretario, Manuel Monsalve, quien ha sido acusado de violación, se presentó públicamente para compartir la postura de su familia respecto a los graves hechos denunciados. A pesar de que la identidad de la denunciante debe permanecer en reserva, el padre decidió no ocultar su rostro y fue contundente al afirmar que la ex autoridad de gobierno “cometió un crimen”. Monsalve, quien reside en un departamento en Viña del Mar, se trasladó hasta la comuna de Ñuñoa para realizar esta declaración.

Declaraciones del padre de la víctima

El padre de la presunta víctima comenzó su intervención diciendo: “Decidimos dar la cara en este terrible momento para que este tema se sepa”. En esta declaración, el hombre describió lo que ha significado para su familia enfrentarse a “una figura poderosa”. En un momento de la entrevista, el padre expresó su dolor al decir: “Somos gente de carne y hueso que está sufriendo esta horrible pesadilla. Todo ha sido muy doloroso. Fue espantoso. Como padre, ver a mi hija en las condiciones en que estaba fue indescriptible”.

Proceso de apoyo a la denunciante

El padre también habló sobre el proceso de apoyo y contención que ha brindado a su hija tras los hechos denunciados. “Lo primero que hice fue enfocarme en contenerla y en que estuviera un poquito mejor para poder dar los pasos siguientes”, comentó. A medida que avanzaba la entrevista, el hombre, visiblemente afectado, compartió sus sentimientos: “No se imagina lo que sentí. Las cosas que pasaron por mi cabeza en ese momento. Fue un golpe para todos nosotros”.

Expectativas sobre la justicia

En relación al accionar de la justicia, y a la espera de que Manuel Monsalve sea juzgado y encarcelado, el padre de la denunciante fue claro en su declaración: “Él es culpable de este crimen (…) Es un criminal y tiene que pagar”. Estas palabras reflejan la firmeza de la familia en su búsqueda de justicia ante los graves cargos que enfrenta el ex subsecretario.