La madre de la denunciante de Manuel Monsalve revela detalles impactantes sobre la pesadilla de su hija

En una entrevista exclusiva para el programa Only Fama, que se emitirá en su totalidad este viernes, la madre de la denunciante de Manuel Monsalve compartió detalles sobre la difícil situación que enfrenta su hija, quien se encuentra bajo su cuidado en Curanilahue, en la región del Biobío. En un adelanto de la conversación, que fue presentado en Meganoticias Prime, la madre ofreció un testimonio revelador que expone antecedentes desconocidos sobre el momento en que supuestamente ocurrió la violación.



Detalles del testimonio de la madre

La madre de la denunciante, quien ha sido testigo del sufrimiento diario de su hija, describió a Monsalve como un “monstruo”. En un reportaje realizado por Marilyn Pérez y Cristóbal Ferrer, la madre expresó: “Si él llegara a quedar libre, que no creo, él va a volver a hacer lo mismo, porque tiene rasgos de un psicópata. Él va a volver a hacer lo mismo, porque él es un violador”.

La madre también reveló que fue la primera en conocer las acusaciones contra el exsubsecretario. Recordó que su hija la llamó llorando desconsoladamente, diciendo: “Mamá, me violó”. La madre, alarmada, le preguntó quién había sido, y su hija respondió: “El subsecretario me violó”.

Apoyo familiar y falta de asistencia gubernamental

La familia de la denunciante se ha encargado de cuidar de ella, ya que afirman no haber recibido apoyo de ninguna institución. En su hogar en Curanilahue, la madre habló en exclusiva con Only Fama. Al ser preguntada si alguien del gobierno se había comunicado para ofrecer ayuda, respondió: “Jamás, ni la ministra esa que dicen que es (del ministerio) de la Mujer. No, ella nunca ha llamado a mi hija”.

La madre también comentó sobre la soledad que siente su hija, afirmando: “Total. Menos mal que nosotros como papá y mamá nos unimos y estamos con nuestra hija”.

La reunión que cambió todo

La madre relató que ella y su hija eran muy cercanas y que hablaban todos los días, incluso el día de la reunión con Monsalve. El 22 de septiembre, su hija le dijo que no quería asistir a la reunión porque estaba lloviendo, pero la madre la animó a ir, ya que era un compromiso laboral.

La madre recordó: “Yo hablé con ella, hablé casi una hora por teléfono, momentos antes de que ella fuera a juntarse con este criminal. Y en un momento ella me dijo que no quería ir, porque se había puesto a llover. Yo le dije ‘pero hija, si usted no quiere ir no vaya’. ‘Es que es mi trabajo, es una reunión de trabajo’, me dijo”.

A pesar de que su hija debía asistir a la reunión, ambas acordaron una estrategia para que ella pudiera salir antes. La madre relató: “Ella me pidió que yo la llamara a las 7 de la tarde, porque la reunión era a las 6. Y ella me dijo ‘mamita, llámame a las 7 y dígame que usted está enferma, que se le bajó el azúcar para yo venirme, por favor'”.

La angustia de la madre

Cuando llegó el momento de la llamada, la madre no pudo comunicarse con su hija. “Yo la empecé a llamar, la llamé toda la noche. El teléfono estaba muerto”, dijo. Al día siguiente, el 23 de septiembre, la madre se sintió angustiada y comenzó a llamar a otros familiares, ya que tenía la corazonada de que algo malo había sucedido.

La madre también describió lo que ocurrió con su hija la mañana del lunes, cuando ella se despertó sin ropa en la habitación 719 del Hotel Panamericano, donde residía Monsalve. La madre relató: “Ella queda en shock, queda erguida… su cuerpo. Despertó con muchas manchas de sangre y con una mordida en el brazo. Ella se viste y se va, caminó como 15 cuadras para llegar a su departamento, toda manchada de sangre”.

Hasta ese momento, la madre no sabía lo que había pasado. Llamó a su hija más de 40 veces y dejó más de 15 mensajes por WhatsApp. “Yo no supe de ella hasta el otro día (lunes). Me mandó un mensaje no más. (Decía) ‘Mamá, se me había descargado el celular, pero estoy bien'”, afirmó.

La decisión de denunciar

La madre se mostró sorprendida de que su hija no la llamara para contarle sobre su encuentro con Monsalve. Cuatro días después de la supuesta violación, el 26 de septiembre, la denunciante finalmente se comunicó con su madre.

La madre reveló que su hija está recibiendo tratamiento psicológico y que han decidido evitar las noticias sobre el caso para protegerla. La madre expresó su deseo de que Monsalve enfrente la justicia por sus supuestos delitos sexuales, así como por los intentos de borrar evidencia y amedrentar a su hija antes de que decidiera denunciarlo.

Al ser consultada sobre lo que espera de la justicia, la madre respondió: “Yo lo único que le pediría al presidente, a los jueces, es que consideren todo, todo lo que hizo este hombre y que lo condenen, porque la cárcel se hizo para los criminales y él es un criminal”.