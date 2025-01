Filtran declaración clave de Ricardo Lillo en el caso de Manuel Monsalve

Un nuevo desarrollo ha surgido en el caso judicial que involucra a Manuel Monsalve, quien actualmente se encuentra bajo prisión preventiva tras ser acusado de violación. Recientemente, se filtró la declaración de Ricardo Lillo, un cientista político que forma parte del gabinete de la Subsecretaría del Interior, quien fue el primer funcionario en conocer la situación de la presunta víctima el 22 de septiembre.

Declaración de Ricardo Lillo

La declaración de Lillo fue revelada por T13, donde relató cómo se enteró de la denuncia. En su testimonio, Lillo mencionó: “Me ubiqué en un escritorio cercano al de ella (…) se da vuelta y me pregunta si quiero salir a fumar. Yo respondí que tenía mucho trabajo y que no podía, pero (…) noto que se lleva la mano a la cara, como secándose una lágrima. Ahí asumí que estaba mal y le dije ‘sí, vamos a fumar'”.

Durante la conversación, la denunciante comenzó a relatar su experiencia de manera inconexa. Lillo logró entender que había salido con alguien y que, tras consumir pisco sour, no recordaba nada hasta el día siguiente. “A la mañana siguiente había despertado con esa persona al lado”, añadió. Lillo aconsejó a la denunciante que no continuara en contacto con esa persona, a lo que ella respondió que era complicado.

Identificación del acusado

Cuando Lillo preguntó si se trataba de alguien del gabinete, la denunciante confirmó que sí, pero que él se sorprendería al saber quién era. Al enterarse de que se refería a Manuel Monsalve, Lillo expresó: “La miré y le dije ‘ay no’ y ahí la abracé y se puso a llorar”. Sin embargo, este rol de contención se vio afectado cuando Lillo se enteró de que la denunciante había hablado con Ilse Sepúlveda, una experiodista de la subsecretaría.

Lillo manifestó su preocupación, indicando que creía que era un error que la denunciante hubiera compartido su experiencia con Sepúlveda, ya que ella estaba más interesada en el aspecto comunicacional que en el bienestar de la víctima. En su relato, Lillo recordó que Sepúlveda le dijo: “Este podría ser el escándalo político más grande y que ya se imaginaba los titulares y las bajadas. Me pedía que escribiera mi relato”.

Detalles de la noche de los hechos

Respecto a la noche en cuestión, Lillo relató que la denunciante fue muy clara al expresar que no se podía borrar lo sucedido con la cantidad de alcohol que había consumido. Ella había estado en el mismo lugar anteriormente, pero esa vez, tras tomar dos copas y media, no recordaba nada. “Despertó desorientada, casi desnuda, con un suéter estilo polerón que no era de ella, sin reconocer dónde estaba. Y al mirar al lado estaba acostado Manuel Monsalve desnudo, haciéndole cariño en el brazo”, detalló Lillo.

Mensajes de la denunciante

Lillo también compartió mensajes de WhatsApp de la denunciante, en los que ella expresaba su estado emocional. Uno de los mensajes decía: “No fue el tiempo ni la interacción, no había una construcción de algo, ni siquiera sutil que le diera certeza de que podía estar conmigo. Terminó en esta pesadilla que está haciendo que me duela respirar”. Otro mensaje reflejaba su dolor: “Es una situación difícil, probablemente de las más dolorosas que he pasado. Estoy a la espera de que se termine un día y pasar al otro, intentando que la nebulosa de mi cabeza baje poco a poco”.