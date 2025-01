Mauricio Ojeda se enfrenta a formalización por graves acusaciones en el Caso Convenios

Este jueves, el diputado desaforado Mauricio Ojeda se enfrenta a su formalización en el Juzgado de Garantía de Temuco, en el contexto del Caso Convenios. El exmiembro del partido Republicano está acusado de fraude al fisco, cohecho, soborno y lavado de activos. Según sus declaraciones previas a la audiencia, Ojeda se presentó confiado en poder demostrar su inocencia.

Declaraciones de Mauricio Ojeda

Al llegar al tribunal, Ojeda atribuyó las acusaciones en su contra a versiones que considera “descontextualizadas y falsas” provenientes de la Fiscalía. Aseguró que cuenta con pruebas que respaldan su defensa y expresó: “Nosotros estamos tranquilos y confiados en que no hemos hecho absolutamente nada. Así que la gente que me conoce, no tengo que darle ninguna explicación, porque efectivamente saben la persona que soy“.

Detalles del caso

El caso que involucra a Ojeda está relacionado con el desvío de más de $730 millones del Gobierno Regional de La Araucanía hacia las fundaciones Folab y Educc. Según la investigación, el desaforado diputado habría pactado con los directores de estas organizaciones la devolución de fondos, incluyendo intereses.

Posibilidad de prisión preventiva

Respecto a la posibilidad de que se solicite prisión preventiva, Ojeda afirmó no haber cometido delito alguno y destacó la inexistencia de peligro de fuga. Su defensa se basa en la confianza de que las pruebas presentadas demostrarán su inocencia en el marco de las acusaciones que enfrenta.