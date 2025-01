Mel Gibson revela detalles intrigantes sobre su nuevo proyecto como director, “Flight Risk”

Mel Gibson, actor, director y productor estadounidense de 68 años, ha dejado una huella significativa en la industria del cine con una amplia variedad de proyectos, como Mad Max, Arma mortal (Lethal Weapon – 1987) y El rescate (Ransom – 1996), entre muchos otros. Además, ha demostrado su talento detrás de la cámara en películas como Hasta el último hombre (Hacksaw Ridge – 2016), La pasión de Cristo (The Passion of the Christ – 2004) y Sin rostro (Man Without a Face – 1993). Ahora, se prepara para el estreno de un nuevo proyecto como director, Amenaza en el aire (Flight Risk), cuyo adelanto acaba de ser publicado.

Es una intrigante película de suspenso que nos sumerge en una situación extrema dentro de un avión, donde los límites de la supervivencia son puestos a prueba. Según la sinopsis oficial: “La trama gira en torno a un piloto que debe trasladar a un teniente prisionero hacia un polémico juicio, pero lo que parecía una misión de rutina se convierte en una lucha por la vida en inhóspitos paisajes de Alaska. A medida que avanzan, la desconfianza y el peligro crecen, revelando oscuros secretos de los pasajeros y poniendo en duda las verdaderas intenciones de todos a bordo.”

Este escenario se refleja en el tráiler lanzado por Lionsgate, responsable de Los juegos del hambre, que está cargado de tensión y promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos. Mientras la revelación de la amenaza se intensifica en pleno vuelo, se adentra en una serie de escenas de acción intensas y peleas sangrientas, aumentando la adrenalina del suspenso.

En cuanto al elenco, este audiovisual contará con tres intérpretes principales. Entre ellos, destacan Mark Wahlberg, conocido por su papel en Guerra de papás y Sindicato Arthur: Una amistad; Michelle Dockery, famosa por su actuación en Downton Abbey; y Topher Grace, reconocido por su papel en Spider-Man 3 y en la serie That ’70s Show.

Iba a estrenarse inicialmente en octubre de 2024, pero debido a un retraso, finalmente se estrenará el próximo 6 de febrero.