Escándalo en Miss Universo: Italy Mora de Panamá califica su expulsión como “severa”

Un verdadero escándalo se vive por estos días en el concurso de belleza Miss Universo tras anunciarse que una de las candidatas fue expulsada. Se trata de la representante de Panamá, Italy Mora.

La organización del certamen -donde Emilia Dides va por Chile- emitió un comunicado donde explicaron que la Mora quedaba fuera de competencia.

Esta declaración oficial indica que la decisión se tomó tras una “una exhaustiva evaluación”. Allí indican que la “comisión disciplinaria, encargada de mantener la integridad y los valores del certamen, llevó a cabo una auditoría completa al respecto y, basándose en la información recopilada y revisada, ha concluido que el retiro es el curso de acción más adecuado bajo las circunstancias actuales”.

“La confidencialidad es un pilar fundamental en cualquier proceso disciplinario. Al proteger la información sensible y personal, no solo aseguramos la justicia y la equidad en nuestras decisiones, sino también la dignidad de todas las involucradas”, añadieron, sin entregar detalles de las razones tras la expulsión.

“Solicitamos amablemente a todos que respeten la privacidad de nuestra candidata de Panamá durante este tiempo y eviten especulaciones innecesarias que puedan afectar negativamente”, añadieron.

En tanto, en el Instagram de la organización de Miss Panamá lamentaron la inesperada determinación.

“Con profundo pesar reproducimos íntegramente el siguiente comunicado de la Organización Miss Universe”, escribieron, al replicar el comunicado de Miss Universo.

Miss Panamá responde y explica razones

Italy Mora, afectada por la expulsión del certamen, se refirió a la situación en sus redes sociales.

“El pasado 1 de Noviembre de 2024, fui informada sobre mi salida del certamen de Miss Universo. En momentos en los que me preparaba para asistir a la noche de gala, la organización me comunicó su decisión de que debía abandonar la concentración”, comenzó su mensaje.

Al respecto, aseguró que fue retirada de competencia por salir de su habitación para maquillarse con externos, lo que estaría prohibido.

“Se me indicó que dicha medida se tomó por incumplimientos con salida de la habitación, la cual admito que ocurrió para maquillarme y recoger ítems personales, lamentablemente, confié y seguí indicaciones, sin medir consecuencias”, expresó.

Si bien, admitió el error, consideró que la medida fue severa.

“Quiero expresar que considero fue una medida severa y que, en su lugar, podría haberse solucionado con un diálogo o llamado de atención”, manifestó.

Asimismo, dijo que todo esto la afectó emocionalmente. “Este suceso ha sido difícil de asimilar en lo emocional, especialmente por el tiempo, esfuerzo, recursos y el apoyo de las personas que hicieron posible mi preparación para representar a mi país”, agregó.

La joven agradeció el apoyo de sus compatriotas. “A mis ciudadanos panameños, quiero decirles que siempre he llevado con orgullo el compromiso de representar a Panamá, y lamento profundamente no poder continuar en este camino hacia el certamen”, indicó.

“Con este comunicado, espero también aclarar cualquier información falsa que esté circulando sobre mi salida y pedir respeto y privacidad mientras atravieso este momento. Agradezco de corazón el apoyo y el cariño recibido, y reitero mi gratitud hacia todos aquellos que han confiado en mí durante este proceso”, finalizó.