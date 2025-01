¿Paloma Mami y Rauw Alejandro en un romance? Los rumores se intensifican tras su último lanzamiento

La cantante chilena Paloma Mami ha reactivado su presencia en redes sociales tras el lanzamiento de su nueva canción, lo que ha dado pie a rumores sobre su vida amorosa. Recientemente, se ha especulado que Paloma Mami podría estar en una relación con el reconocido reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro, dejando atrás su anterior relación con Roa, otro artista boricua con quien estuvo vinculada durante varios años.

Rumores de un nuevo romance

Los rumores sobre la supuesta relación entre Paloma Mami y Rauw Alejandro han surgido a partir de varios indicios que los internautas han recopilado. Entre estos, se destacan los intercambios de ‘likes’ en las publicaciones de Instagram de ambos artistas, así como la presencia de Paloma en la fiesta de lanzamiento del disco de Rauw, titulado ‘Cosa Nuestra’. Además, un dibujo llamativo que Paloma compartió ha sido interpretado por los seguidores como una prueba más de su conexión con el reguetonero.

Declaraciones de Yeri Mua

La situación se ha intensificado con las declaraciones de la popular cantante mexicana Yeri Mua, quien, en una conversación con la revista GQ México, dejó entrever que las especulaciones sobre la relación son ciertas. Cuando se le preguntó sobre su crush, Yeri Mua no dudó en mencionar a Rauw Alejandro, afirmando que su atracción por él es tan fuerte que estaría dispuesta a perdonarle una infidelidad. Sin embargo, también aclaró que actualmente no podría haber algo entre ellos, ya que Rauw está interesado en otra persona. En sus propias palabras, ‘Me dijeron por ahí que anda con Paloma Mami, pero yo amo a la Paloma Mami, no pasa nada. A ella jamás le robaría el novio’.

Reacciones en redes sociales

Las declaraciones de Yeri Mua han causado un gran revuelo entre los seguidores de ambos artistas, quienes han estado atentos a cualquier novedad sobre la vida personal de Paloma Mami y Rauw Alejandro. A pesar de la atención mediática y el interés del público, hasta el momento no ha habido confirmaciones oficiales por parte de los involucrados sobre su relación.

La situación continúa generando especulaciones y comentarios en las redes sociales, donde los fans de ambos artistas están ansiosos por conocer más detalles sobre su posible romance.