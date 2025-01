La tensa relación entre Pamela Díaz y Gala Caldirola: ¿se acabó la amistad para siempre?

La relación entre Pamela Díaz y Gala Caldirola ha llegado a un punto crítico, con indicios de que la enemistad entre ambas no tiene posibilidad de reconciliación. En el año 2024, ambas participaron en un reality show, donde la situación se complicó cuando Gala Caldirola comenzó a acercarse a Oriana Marzoli, quien es considerada una de las principales adversarias de ‘La Fiera’.



Conflicto entre Pamela Díaz y Gala Caldirola

En septiembre del año pasado, Pamela Díaz envió un contundente mensaje a Gala Caldirola, advirtiéndole sobre su comportamiento. “Yo trabajo en este canal y sé que estuviste hoy día con Facu, con Oriana y con la gente… Trata de no pelarme, amiga, porque yo tengo oídos por todos lados“, expresó Díaz, dejando claro que estaba al tanto de las interacciones de Caldirola con sus enemigos.

Reafirmación de la enemistad

A pesar de que han pasado varios meses desde el incidente, Pamela Díaz ha reiterado su postura de enemistad hacia Gala Caldirola. Este nuevo episodio se produjo cuando Faloon Larraguibel fue invitada al programa que presenta Caldirola, donde se discutió su relación con Raimundo Cerda. En este contexto, Pamela Díaz hizo un comentario sarcástico sobre la situación amorosa de Faloon, preguntándole si había salido a cenar con Rai y Gala. “¿Es verdad que se juntan con Gala, han ido a comer los tres?”, lanzó Díaz en tono irónico.

Interacción entre Pamela y Faloon

La respuesta de Faloon Larraguibel fue humorística, devolviendo la pregunta a Pamela Díaz: “¿Tú también te juntas con Gala o ya no hablas?”. En esta conversación, Díaz reveló que ya no mantiene contacto con Caldirola y aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje directo: “A mí me gusta la gente leal, me gusta la gente de verdad, que te puede mirar a la cara sin bajarte la mirada”. Este intercambio pone de manifiesto la tensión que persiste entre ambas figuras del espectáculo chileno.