Pamela Díaz explica por qué rechaza vender contenido para adultos a pesar de las ganancias

La panelista de televisión, Pamela Díaz, ha expresado su desacuerdo con la tendencia de algunas figuras públicas que optan por plataformas de contenido para adultos como una solución económica rápida. Recientemente, ‘La Fiera’ participó en el pódcast Tomás Va a Morir, conducido por Edo Caroe, Tomás Leiva y Alejandro Barros, donde profundizó en sus razones para no involucrarse en este tipo de iniciativas. Durante la conversación, Díaz calculó la considerable cifra que podría llegar a ganar si decidiera participar en estas plataformas.

Razones de Pamela Díaz para no participar en contenido para adultos

La también modelo afirmó que no podría unirse a sitios como Arsmate u Onfayer, argumentando que “mi dignidad no son 150 palos (millones). No podría (…) Tengo las lucas para trabajar decentemente y la cabeza igual; lo encuentro poco digno”. Esta declaración resalta su postura firme respecto a la dignidad personal y profesional en el contexto de la creación de contenido para adultos.

Perspectivas sobre la sensualidad y la dignidad

Durante la conversación, Edo Caroe comentó que “es poco digno la sensualidad y el desnudo; puede ser de nuestra crianza católica”. En respuesta, Pamela Díaz aclaró que “no es indigno. Lo que pasa es que, para mí, es importante mi sexualidad, y con mi pareja”. Esta afirmación pone de relieve la importancia que Díaz otorga a su vida personal y a la forma en que elige expresar su sexualidad.

Condiciones excepcionales para participar

Díaz también mencionó que existe una única circunstancia en la que consideraría participar en estas plataformas: “Si tengo una hija enferma y necesito 300 millones de pesos, chao, lo hago, no me importa”. Esta declaración sugiere que su decisión está profundamente influenciada por su rol como madre y las necesidades de su familia.

Desafíos económicos y decisiones personales

Finalmente, Pamela Díaz enfatizó que a lo largo de su vida ha enfrentado momentos económicos difíciles, aunque no ha hablado de ellos públicamente. “Con este físico y esta cara, por supuesto que un Onlyfans me sale mucho más fácil y me gano 100 millones al mes, así de fácil. Pero tengo tres hijos”, sentenció. Esta afirmación refleja la complejidad de su situación personal y las decisiones que ha tomado en función de su familia y su dignidad.