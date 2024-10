Rafael Nadal anuncia su retiro y revela su impresionante fortuna acumulada en el tenis

Rafael Nadal se retira del tenis profesional tras una exitosa carrera y un patrimonio estimado en 310 millones de euros.

Rafael Nadal ha hecho un anuncio que ha impactado al mundo del deporte al comunicar su decisión de retirarse del tenis profesional. En un video publicado en sus redes sociales, Nadal expresó que ha enfrentado años complicados debido a sus lesiones, lo que le ha impedido jugar sin limitaciones. En sus palabras, “La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente los dos últimos. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones y que me ha llevado a tomar esta decisión”.

El tenista español, conocido como “el Matador”, ha decidido despedirse del circuito en las finales de la Copa Davis, que se llevarán a cabo en Málaga dentro de un mes. A lo largo de su carrera, Nadal ha tenido un desempeño excepcional, acumulando un total de 92 títulos, de los cuales 22 son torneos de Grand Slam. Además, ha sido clasificado como el número 1 del mundo durante un tiempo considerable, compitiendo en esta posición con otros grandes del tenis como Roger Federer y Novak Djokovic.

Según información publicada por “El Mundo”, el patrimonio de Rafael Nadal se estima actualmente en aproximadamente 310 millones de euros. Este capital ha sido acumulado no solo a través de sus éxitos en la cancha, donde ha ganado cerca de 135 millones de euros en premios a lo largo de su carrera, sino también gracias a sus inversiones en diversas empresas, que abarcan sectores como el deporte, la alimentación y el sector inmobiliario. Además, Nadal posee acciones en la bolsa, lo que contribuye a su creciente riqueza.

A pesar de que en el año en curso ha logrado obtener solo 300 mil euros debido a las lesiones que ha sufrido, su patrimonio ha crecido un 15% anual entre febrero de 2023 y el mismo mes del año actual. Nadal ha mencionado que, a través de su academia y sus empresas, continuará vinculado al mundo del tenis y generando ingresos.

En su declaración, Nadal también reflexionó sobre su carrera, afirmando: “En esta vida, todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga. Y mucho más exitosa de lo que jamás pudiera imaginar”. En el video, el tenista también agradeció a todos aquellos que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria profesional.