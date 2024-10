Claudia Schmitd revela la ansiedad de Kike Morandé antes de su reencuentro con Cecilia Bolocco

Claudia Schmitd comparte detalles sobre el reencuentro entre Kike Morandé y Cecilia Bolocco, destacando la ansiedad del presentador antes del encuentro.

Recientemente, Kike Morandé se refirió a su relación con Cecilia Bolocco, una de sus exparejas más reconocidas y excompañera de trabajo en el famoso programa de Canal 13, “Viva el lunes”. Durante su participación en el programa “La Divina Comida”, Morandé había hecho comentarios sobre su vínculo con Bolocco, lo que lo llevó a aclarar sus declaraciones en una posterior conversación con Willy Sabor en el programa “Hay que decirlo”.

En su intervención, Morandé expresó: “Te digo una cosa, una lata que yo me haya metido con ella, una pena, digamos, todo lo que pasó, pero por algo nos metimos. Capaz que me hubiera gustado no haberme metido tanto para poder haber sido amigos, porque es muy buena persona”. Estas palabras reflejan su deseo de haber mantenido una amistad con Bolocco, en lugar de haber tenido una relación romántica que complicó su conexión.

El exrostro de Mega también recordó con nostalgia el tiempo que trabajó junto a Bolocco, describiéndola como “la perfección total”. En sus palabras, ella era “Miss Universo, leía las noticias en CNN, era poco menos que la Reina Isabel la Bolocco. Era pelusona, muy, muy simpática. Y pilla, una bala”. Esta descripción resalta la admiración que Morandé siente hacia su excompañera, destacando su carisma y profesionalismo.

Morandé continuó aclarando sus comentarios, afirmando: “No fue así como lo dije, a lo mejor lo dije mal, lo que dije fue que fue una pena que nos hayamos enganchado, porque hubiéramos sido muy buenos amigos si no hubiera pasado nada”. En este sentido, enfatizó que la relación romántica que tuvieron les impidió mantener una amistad, señalando que “si no hubiera quedado ninguna cagá extra habríamos sido muy buenos amigos”.

El presentador también mencionó que no ha tenido contacto con Bolocco en los últimos diez años, lo que subraya la distancia que se ha creado entre ellos desde su separación. “Yo no le hablo ni la he visto hace 10 años y no me la encuentro nunca, jamás. Entonces eso fue lo que quise decir, después yo también lo vi (La divina comida) y pensé ‘estuvo mal lo que dije’, pero no es lo que quise decir”, concluyó Morandé.

Por otro lado, en el programa “Zona de estrellas”, Claudia Schmitd compartió detalles sobre un reencuentro que tuvo lugar entre Bolocco y Morandé. Schmitd, quien fue testigo ocular de este encuentro, relató que ocurrió durante una fiesta de fin de año en Mega hace más de diez años, cuando Bolocco conducía su propio programa estelar titulado “La noche de Cecilia”, que se emitió en 2005.

Claudia Schmitd recordó que Kike Morandé la recogió en su casa para asistir a la fiesta, y describió cómo él estaba muy ansioso por el encuentro con Bolocco. “Él estaba muy ansioso, íbamos cantando una canción que a los dos nos gusta mucho, que se llama ‘Diez años después’ de Andrés Calamaro (…) Nos reíamos porque él estaba como ansioso, sabía que se iban a encontrar en esa fiesta”, relató Schmitd, añadiendo que Morandé es una persona muy entretenida y carismática.