Carlyn Romero provoca crisis en Gran Hermano al enviar a Yuhui a placa directa sin salvación

Carlyn Romero elige a Yuhui Lee para ir a placa directa, generando reacciones de enojo y sorpresa entre los participantes de Gran Hermano.

En el programa Gran Hermano, se produjo un nuevo episodio de tensión cuando Carlyn Romero atendió el Teléfono Rojo, lo que le otorgó la responsabilidad de enviar a un compañero a Placa directa, sin posibilidad de salvación. La decisión de Carlyn fue enviar a Yuhui Lee, lo que generó una serie de reacciones entre los demás participantes. Carlyn justificó su elección diciendo: “A la persona que voy a elegir, será porque sí o sí va a ser salvada y porque en algún momento estuvo en mi posición”, haciendo referencia a un momento anterior en el que Yuhui había enviado a Diego a la misma situación.

La elección de Carlyn sorprendió a varios de los jugadores, especialmente a Linda, quien le preguntó: “¡¿Por qué hiciste eso!?”. Miguel, otro de los participantes, también expresó su descontento, sugiriendo que Carlyn le había quitado el invicto a Yuhui y le pidió que lo enviara a él en su lugar. Yuhui, por su parte, no tomó bien la decisión de Carlyn y lo expresó abiertamente ante el grupo. A pesar de que Carlyn intentó disculparse, Yuhui respondió: “No acepto tus disculpas” y se retiró al patio junto a Linda.

Carlyn intentó explicar su razonamiento, afirmando: “Sí o sí vas a ser salvado. Si enviaba a Iván, Waldo o alguno de los muchachos, había más posibilidades de que se fueran, era solo por eso (…) no es porque tenga algo en contra de ti o que me caigas mal”. Sin embargo, Yuhui compartió con Linda que no le preocupaba ir a la placa, pero sí le incomodaba la forma en que Carlyn había manejado la situación. Linda, visiblemente indignada, le dijo a Yuhui: “A ti nunca nadie te iba a votar, nunca ibas a estar en placa. Y el que te vote se pasaría por votarte porque tú eres una persona buena que no le hace mal a nadie”.

Linda continuó expresando su desacuerdo con la decisión de Carlyn, afirmando: “Encuentro, nada qué ver lo que hizo. Salvado, seguro se va a salvar porque es el mejor de la casa, pero encuentro que la manera en que lo hizo… ¿por qué? ¿por qué con el Yuhui?”. Yuhui, por su parte, mostró su incertidumbre respecto a su posible salvación, comentando: “No hay sí o sí. Yo nunca pienso en la placa o en ser salvado, nunca pienso de esa forma”.

Carlyn, visiblemente afectada por la reacción de Yuhui, se mostró emocional y explicó que, a pesar de que Michelle Carvalho le había hecho una “nominación fulminante”, ella decidió no devolverle el gesto, ya que consideraba que eso sería un acto de venganza. Este episodio ha generado un gran revuelo entre los participantes y ha dejado en evidencia las tensiones y estrategias que se manejan dentro de la casa.