Altas temperaturas azotan la zona central: ¿qué esperar este fin de semana?

El verano ha llegado con fuerza a la zona central del país, donde se anticipan temperaturas extremas para el fin de semana.

Temperaturas extremas en la región Metropolitana

Los habitantes de la región Metropolitana se preparan para un domingo que se prevé como uno de los más calurosos del año, con termómetros que podrían alcanzar hasta 37º C en algunos sectores. Este aumento en las temperaturas se suma a las ya altas cifras registradas durante la semana, lo que ha llevado a la población a buscar formas de mitigar el calor.

Condiciones climáticas en otras regiones

No solo Santiago experimentará este calor extremo. En la región de O’Higgins, se espera que las temperaturas oscilen entre 34 y 36° C en la precordillera y en el valle, mientras que en la Cordillera Costa se anticipan temperaturas de entre 33 y 35° C.

En la región del Maule, las condiciones climáticas serán similares, con temperaturas que alcanzarán entre 33 y 35° C en la precordillera y la Cordillera Costa, y entre 34 y 36° C en el valle.

Finalmente, en la región de Ñuble, se pronostica que tanto en el valle como en la precordillera, las temperaturas se mantendrán entre 34 y 36° C el domingo 22 de diciembre.

Cabe destacar que para el día de hoy, en la capital, se espera una máxima de 32º C poco antes de las 16 horas, lo que indica que el calor ya se está haciendo presente en la zona central del país.