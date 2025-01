Ringo Starr recuerda su inesperada salida de un concierto de Elton John en 1975 por un repertorio desconocido

Ringo Starr, el reconocido baterista de Los Beatles, ha compartido una anécdota interesante sobre un concierto de su amigo Elton John, en el que también estuvo presente Sheila Farebrother, la madre del famoso artista conocido como Rocketman. A pesar de sus intenciones de disfrutar del espectáculo, ambos no lograron quedarse hasta el final del recital. En una entrevista con The Sunday Times (a través de PEOPLE y NME), Starr relató que abandonó el concierto en el estadio Wembley de Londres en 1975, después de solo tres canciones. La razón de su salida fue que ya estaban familiarizados con el repertorio que Elton John había decidido interpretar esa noche.

“Elton salió y dijo: ‘Solo voy a tocar el álbum nuevo’”, contó Ringo al diario. “Así que nos marchamos porque conocíamos los temas”, agregó. En ese recital, el artista británico interpretó exclusivamente canciones de su álbum Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, que incluía temas como “Someone Saved My Life Tonight” y “Tower of Babel”. Este disco fue un éxito y obtuvo dos nominaciones a los Grammy en 1976. Sin embargo, cuando se lanzó, era comprensible que parte de la audiencia se sintiera extrañada al no escuchar canciones conocidas, ya que esa noche Elton solo tocó nuevos temas.

Esta experiencia le enseñó a Ringo una valiosa lección sobre los conciertos. Desde entonces, ha preferido no abrumar al público con demasiadas canciones nuevas en sus shows. “A finales de los 90, si tocabas algo nuevo, podías sentir cómo la sala se vaciaba”, confesó el músico de 84 años. “Esto le pasa a todo el mundo”, agregó con una sonrisa.

En cuanto a su carrera como solista, Ringo expresó: “Solo quiero estar en una banda”. Reflexionando sobre su carrera, admitió que nunca se sintió cómodo como solista. Durante los años 80, estuvo realizando giras con su All-Starr Band, un supergrupo de músicos que le permite revivir la camaradería que tanto disfrutó con Los Beatles. “No hay manera de salir y tocar ‘Yesterday’ solo con la batería”, explicó.

Otro aspecto que compartió fue su gusto por su propia voz. “Puedo mantener el tono, siempre que esté en mi registro”, bromeó. Aunque considera que es un gran cantante, reconoció que algunos de sus compañeros de Los Beatles, como John Lennon y Paul McCartney, eran grandes compositores, lo que explica por qué funcionaron tan bien juntos. “Me escribieron muchas canciones realmente buenas”, añadió con humildad.

Actualmente, Ringo continúa activo en la música. El 10 de enero de 2025, lanzará Look Up, su primer álbum country en más de 50 años. Producido por T Bone Burnett, el álbum incluye colaboraciones con artistas de renombre como Alison Krauss, Billy Swan y Bruce Sugar. Entre las canciones destacadas se encuentran “Time on My Hands” y “Thankful”. La idea de grabar este álbum surgió de planes iniciales, pero cambió de opinión tras escuchar un tema enviado por Burnett. “Me mandó una hermosa pista country, eso me impresionó incluso hoy. Pensé que enviaría una canción rock-pop, como solemos estar en este mundo”, explicó.

Para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, Ringo realizó conciertos especiales el 14 y 15 de enero en el icónico Ryman Auditorium de Nashville. Estos shows, titulados & Friends, contaron con la participación de invitados como Jack White, Sheryl Crow, Brenda Lee y Mickey Guyton. Estos eventos no solo celebraron su legado musical, sino que también recaudaron fondos para la Cruz Roja Americana en apoyo a las víctimas de los incendios forestales en Los Ángeles. El evento, que duró horas, explorará su trayectoria como solista y será transmitido por CBS Paramount+ en la primavera de 2025.