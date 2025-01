Carter propone limitar acceso educativo a hijos de migrantes irregulares en medio de crisis migratoria

Rodolfo Carter, exalcalde de La Florida y precandidato presidencial, ha expresado su opinión sobre el acceso de los niños de familias migrantes en situación irregular al sistema educativo en Chile. En una entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile, Carter argumentó que esta medida es necesaria debido a la crisis migratoria y las limitaciones que enfrenta el Estado chileno.

Justificación de la postura de Carter

Carter afirmó: “No hay más capacidad para atender la lista de espera de los chilenos que se mueren en los hospitales, y sí tenemos tiempo para esto”. Según su perspectiva, los beneficios sociales que se otorgan a los migrantes irregulares fomentan la llegada de más familias en esta situación. En este sentido, enfatizó: “No más beneficios para la migración ilegal”.

Diferenciación de derechos

El exmilitante de la UDI hizo una clara distinción entre los derechos humanitarios básicos, que incluyen la atención médica en situaciones de emergencia, y otros derechos sociales, como el acceso a la educación. Carter explicó: “El migrante ilegal que viene a Chile tiene que saber que no van a tener derechos, salvo los humanitarios básicos”. Esta afirmación subraya su postura de que los derechos educativos no deberían ser extendidos a los niños de familias migrantes en situación irregular.

Impacto en los niños migrantes

Cuando se le preguntó sobre las posibles repercusiones de esta medida en los niños, quienes no son responsables de las decisiones de sus padres, Carter respondió: “Cuando usted termina con los beneficios para esos padres, ellos no migran. Chile no puede seguir siendo el país más rico de América Latina que ofrece más beneficios gratuitos”. Esta declaración refleja su creencia de que la eliminación de beneficios podría disuadir a las familias de migrar a Chile en busca de mejores oportunidades.