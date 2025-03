Claudio Ravanal regresa a la televisión tras una década de ausencia y reflexiona sobre su carrera

La teleserie ‘Romané’ se destacó en la televisión chilena de la década de los 2000, y uno de sus personajes más emblemáticos fue Ianko, interpretado por el actor Claudio Ravanal. Ianko, un joven que creció en un campamento gitano sin padres, se encontraba profundamente enamorado de Milenka, interpretada por Blanca Lewin, quien era la esposa de Melquíades, el rey del grupo, interpretado por Héctor Noguera. Esta situación generaba un conflicto interno en Ianko, ya que Melquíades había asumido un rol paternal en su vida.

Trayectoria de Claudio Ravanal

La actuación de Claudio Ravanal en ‘Romané’ es solo una parte de su extensa carrera, que comenzó en 1998 con la teleserie ‘Amándote’. Después de su participación en ‘Romané’ en el año 2000, el actor continuó su trayectoria en la televisión chilena, apareciendo en producciones como ‘Pampa Ilusión’, ‘Puertas Adentro’ y ‘Mitú’.

Regreso a la televisión

En 2011, Ravanal tuvo su última participación como personaje estable en la teleserie ‘Esperanza’, tras lo cual se tomó un receso de diez años alejado de las teleseries. Durante este tiempo, se mantuvo activo en la televisión a través de personajes en series y unitarios, y también continuó su carrera en el teatro. Además, se dedicó a su formación profesional, realizando dos estudios de postgrado en Londres.

El actor ha mencionado que su ausencia de la televisión se debió a que, a lo largo de los años, las propuestas que recibió no resonaban con él, afirmando que “no empatizaba con lo que me tocaba hacer o me proponían”.

El regreso a las teleseries

En 2021, Claudio Ravanal hizo su regreso a las teleseries con una participación especial en ‘La Torre de Mabel’, donde interpretó a un fiscal. Este regreso marcó el retorno de uno de los actores más talentosos de la televisión chilena tras una década de ausencia.

Estado actual de Claudio Ravanal

En la actualidad, Claudio Ravanal sigue siendo una figura reconocida en el ámbito de la actuación en Chile, y su trayectoria continúa siendo objeto de interés entre los televidentes y seguidores de la televisión local.