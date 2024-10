Estafa RainbowEx: 15.000 sampedrinos afectados por un fraude cripto con actores engañosos

Casi un tercio de los habitantes de San Pedro, una ciudad situada sobre el río Paraná a aproximadamente 170 kilómetros de Buenos Aires, ha sido víctima de una estafa piramidal. Cuando a principios de octubre los inversores intentaron retirar su dinero, se encontraron con que estaba congelado. El esquema era simple, colectivo y atractivo: a través de la inversión en la plataforma cripto fraudulenta RainbowEx, se prometían ganancias en dólares de entre el 1% y el 2% diario, una tasa que resulta irrisoria si se considera que los bonos del Tesoro de Estados Unidos ofrecen un rendimiento anual del 4%. Los afectados no recuperarán sus ahorros y, como consuelo, la investigación avanza en la Justicia.



La estafa de RainbowEx

Un esquema fraudulento de este tipo se basa en la falsa promesa de multiplicar el dinero invertido. No existe inversión real ni actividad económica que genere ingresos. Las ganancias de los participantes provienen únicamente del dinero aportado por nuevos inversores, y quienes logran retirar fondos son generalmente aquellos que han reclutado a otros. Este modelo se vuelve insostenible a largo plazo, ya que depende de una constante entrada de nuevos inversores.

Se estima que alrededor de 15,000 personas de las 70,000 que residen en San Pedro cayeron en la estafa de RainbowEx, que es administrada por una organización conocida como Knight Consortium, la cual no está registrada en la Comisión Nacional de Valores.

La “China Alí”

La figura central de esta estafa era una mujer apodada “La China Alí”, quien tenía una apariencia asiática en su foto. Utilizaba la aplicación de mensajería Telegram para enviar a un grupo de inversores, cada noche, una señal que indicaba qué criptomoneda comprar y cuáles serían los rendimientos.

Esta mujer ha sido identificada como la actriz y locutora indonesia Kristin Natalis, quien posteriormente comunicó que RainbowEx se retiraría de Argentina. Los inversores tenían hasta el 17 de octubre para retirar lo que habían depositado, pero debían pagar primero 88 dólares. Más de 1,700 personas abonaron esta cantidad, lo que representa una recaudación estimada de 150,000 dólares, según el programador e investigador de estafas virtuales, Maximiliano Firtman.

En un mensaje dirigido a los usuarios argentinos, se comunicó: “Queridos usuarios argentinos: debido al acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma. Para asegurar un progreso fluido de este ajuste, todas las cuentas argentinas y relacionadas se restablecerán a un estado inactivo”.

Detenciones y antecedentes

Hasta el momento, han sido detenidos Luis Pardo y Martín Liberati por sus vínculos con la plataforma cripto y la financiera Over Cash, una oficina local donde los habitantes de San Pedro acudían a cambiar su saldo por dólares. La promesa de “libertad financiera” resultó ser un engaño masivo.

En la ciudad, actualmente se cosechan frutas, se fabrica papel y se producen golosinas en grandes fábricas. Sin embargo, a mediados de la década de 2000, también se prometió la construcción del Disney World argentino por parte del jamaiquino Max Higgins, que resultó ser otra estafa Ponzi.

RainbowEx y sus promotores

En septiembre pasado, Pardo se presentó como la cara visible de la entidad Knight Consortium en un hotel de lujo en la Ciudad de Buenos Aires durante un evento al estilo Las Vegas para reclutar inversores. No fue el único que se presentó con traje y corbata; también estaban dos supuestos gurús “estadounidenses” que se hacían llamar Timothy Murphy y Jeremy Jones, quienes hablaban de “conectar con las audiencias locales” y otras frases típicas del marketing.

Sin embargo, con el estallido de la estafa piramidal, se reveló que estos eran en realidad actores polacos: Maurycy Lyczko y Filip Walcerz, quienes habían trabajado previamente en publicidad y televisión. Recibieron 1,500 dólares (equivalente a 1.4 millones de pesos chilenos) y viajaron exclusivamente desde Varsovia a Buenos Aires para desempeñar este papel. Hasta el momento, han eludido las acusaciones en la Justicia, aunque podrían ser llamados a declarar.

Walcerz se defendió diciendo: “Nos enteramos de la empresa un día antes del evento. Fuimos contratados por una agencia, no por la empresa”.

Lyczko agregó: “Nos dijeron que era una compañía de finanzas y el día del evento nos contaron que operan en el mundo con criptomonedas y que tienen un grupo de analistas de mercados que ayudan a la gente. Para nosotros es un trabajo normal, no era nada diferente”.

Lyczko también expresó: “Pido perdón de corazón a la gente de Argentina que se pueda sentir agredida o estafada por mí. No era mi intención para nada, y espero que algún día podamos cambiar esta imagen”.

Impacto de la estafa

Según estimaciones, la estafa piramidal registró 169,425 movimientos de extracción por un total de 40 millones de dólares. De esta cantidad, quedaron 9 millones de dólares dentro de la plataforma. Sin embargo, el monto de los movimientos pendientes de retiro, es decir, aquellos que enviaron la solicitud pero no pudieron extraer, asciende a 23 millones de dólares. Además, hay 14 millones de dólares que han desaparecido.

A pesar del anuncio de su retirada del mercado argentino, la plataforma de trading lanzó GlobtFTX, donde a los que aportaron 88 dólares se les ofrece ahora un rendimiento mayor del 3.5% diario. Para los líderes de la pirámide, la culpa de la situación recae en los medios de comunicación por el “revuelo que armaron”.