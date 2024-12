Crisis vial en Santa Fe: ¿qué medidas tomará el gobierno tras 60 muertes en 2024?

En el año 2024, se han reportado 60 muertes debido a accidentes de tránsito, lo que ha generado un fuerte reclamo desde el gobierno de la provincia de Santa Fe. Este dato fue destacado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quien exigió al Poder Ejecutivo Nacional que elabore un plan de mantenimiento para las rutas 11 y 34, o que transfiera la responsabilidad de su gestión a la provincia.



Enrico expresó su descontento al afirmar: “No cortan pasto, no tapan los pozos, tienen proyectos, cambian cosas todo el tiempo, políticamente nadie pone la cara. La nación cobra impuestos, IVA, Ganancias, saca retenciones, pero no se ocupa de las rutas”. El funcionario subrayó que esta situación refleja una perspectiva que considera que el tema de las rutas tiene una mirada muy porteña, lo que él denomina porteñocracia, y que parece que a las autoridades nacionales no les importa.

El ministro de Santa Fe también remarcó que la administración provincial está dispuesta a hacerse cargo de la situación, pero que esto debe concretarse a través de un traspaso de responsabilidades. “Le damos asfalto, pedimos que nos den nada a cambio. Más no podemos hacer”, insistió el funcionario. Enrico mencionó que la discusión sobre este tema podría terminar en la Corte Suprema de Justicia, ya que la situación es insostenible. “Lo analizamos, hablamos, y si gusta, alguien de la Nación debe poner esto en la mesa”, sostuvo.

El gobernador de Santa Fe también ha analizado la posibilidad de llevar este asunto a la Corte, dado que el deterioro de la infraestructura vial es tan grande que viajar en días de lluvia se vuelve peligrosísimo. Enrico comparó la situación de las rutas provinciales con la de las nacionales, indicando que también hay problemas en las rutas provinciales, pero que la atención parece estar centrada en las rutas nacionales. “Pero importa, la gente viaja en avión por el mundo y es difícil que entiendan el problema”, comparó.

Según el funcionario, la provincia ha cedido asfalto a Vialidad para que repare sus rutas 11 y 168, recordando que son 2.700 kilómetros de territorio que deben ser atendidos. “Para el centro existen, les interesan. Esa es la situación”, insistió.

La tasa de mortalidad en accidentes de tránsito ha sido objeto de quejas, y los números indican que muchos adultos jóvenes están muriendo en estos siniestros. La mayoría de los accidentes son choques contra camiones, y se relaciona la cantidad de decesos con el estado de las carreteras. Un informe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial detalla que 30 personas murieron en un año en un tramo de la ruta en el centro-norte de la provincia. Un 76% de estas muertes ocurrieron en esa área, y el 67% de las víctimas tenían entre 20 y 50 años.

Se registraron otras muertes, y el 62% de los siniestros se concentraron en la zona central. En este caso, el 45% de las víctimas tenía alrededor de 40 años, y las colisiones con camiones fueron las más letales, con 16 fallecidos. Enrico destacó la gravedad de estos números, subrayando que “si ocurrieran en General Paz cerca del Obelisco, reaccionarían de inmediato. Estas muertes parecen no importarles”.

El ministro también reveló que notifica regularmente a las autoridades cada nuevo siniestro fatal, pero no ha obtenido respuesta. Mientras el conflicto persiste, el ministro está gestionando la limpieza de las banquinas en Santa Fe, con un total de 9.800 kilómetros divididos en 25 zonas para realizar tareas de corte y limpieza. “Estamos sacando licitaciones diarias en la zona, con el objetivo de implementar un esquema antes del verano”, explicó.