Guarello sugiere una sorprendente razón tras la ausencia de Brereton en La Roja

Ricardo Gareca reveló la lista de la Selección Chilena para enfrentar a Brasil y Colombia, dejando fuera a figuras como Mauricio Isla y Ben Brereton.

Ricardo Gareca ha revelado la lista de convocados para la Selección Chilena, que se preparará para enfrentar a Brasil en Santiago y a Colombia en Barranquilla. En esta ocasión, el director técnico ha dejado fuera a jugadores destacados como Mauricio Isla, Gabriel Arias y Ben Brereton. Gareca, conocido como el “Tigre”, abordó la situación con tranquilidad y mencionó que se intentó establecer contacto con varios jugadores, aunque algunos no respondieron a las comunicaciones. En relación a la ausencia de Brereton, Gareca explicó que la decisión se basa en la necesidad de explorar otras opciones en la delantera.

El comentarista Juan Cristóbal Guarello ha expresado ciertas dudas sobre la situación de Ben Brereton, sugiriendo una teoría que podría explicar su exclusión de la convocatoria. En el programa Deportes en Agricultura, Guarello planteó la posibilidad de que Brereton haya comunicado que no se presentaría. “Capaz que Brereton haya mandado a decir que no viene”, afirmó. Además, el comunicador insinuó que podría haber habido algún tipo de diálogo entre el jugador y Gareca. “Ojo. Capaz le dijo a Gareca: sabe qué, si usted me va a tener así, si me va a exponer así, yo no voy. ¿Voy a jugar el próximo partido?”, sostuvo Guarello.

La situación de Brereton es particularmente relevante dado que fue titular en el partido en el que Chile perdió 2-1 ante Bolivia en el Estadio Nacional. En ese encuentro, Gareca decidió sustituirlo a los 35 minutos del primer tiempo. Actualmente, Brereton se encuentra enfocado en su desempeño con el Southampton, equipo que actualmente ocupa el penúltimo lugar en la Premier League.