Arturo Vidal lanza un dardo a Johnny Herrera tras polémica declaración

Arturo Vidal responde a Johnny Herrera tras críticas sobre su forma de hablar de excompañeros. La polémica se intensifica en el mundo del fútbol.

Arturo Vidal se mantiene atento a las menciones sobre su persona en diversos medios, incluyendo radio, televisión y plataformas de redes sociales. En este contexto, el futbolista conocido como ‘King’ ha expresado su descontento hacia Johnny Herrera, quien fue su compañero en la selección chilena, La Roja. La controversia surgió tras una publicación en la que Vidal criticó a varios jugadores, entre ellos a Marcelo Díaz. En respuesta a estas declaraciones, Herrera manifestó que consideraba una falta de respeto que Vidal se refiriera de esa manera a excompañeros de selección.

Johnny Herrera, exguardameta de la Universidad de Chile, comentó: “Es como estos son potos y yo soy el más bacán. Eso es lo que quería decir”. Esta afirmación provocó una rápida reacción por parte de Arturo Vidal, quien no tardó en contestar. En su respuesta, Vidal mencionó: “Cuando volví de 16 años en Europa, jugué 30 partidos en Brasil. Ahora no me voy a dar el tiempo de responderle a un chico que en su mejor momento jugó menos de 3 partidos en esa liga, y que bueno que ahora le pasaron un micrófono, cuando lo llevábamos de paseo en la selección no le conocí la voz”, acompañado de emojis risueños.

La polémica entre ambos futbolistas no es inusual, ya que Arturo Vidal rara vez se abstiene de generar controversia en sus declaraciones. Con una trayectoria repleta de títulos, el ‘King’ se siente en la posición de expresar sus opiniones sin restricciones, apoyándose en su destacada carrera en el fútbol internacional y su estatus como bicampeón de América con La Roja.