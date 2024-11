Maly Jorquiera se fortalece tras ruptura: ‘Lo que no te destruye te hace más fuerte’

Desde hace unos días se ha hecho público el quiebre matrimonial entre los comediantes Sergio Freire y Maly Jorquiera, el cual se ha atribuido a una infidelidad por parte de él con una mujer que asistió a uno de sus espectáculos. En el programa Only Fama, Famosos al desnudo, Karina Valenzuela ofreció un testimonio exclusivo en el que se refirió al episodio que la involucró con Freire.



A pesar de que en las primeras horas tras el anuncio de la ruptura ninguno de los dos se pronunció al respecto, fue Maly Jorquiera quien, durante uno de sus eventos, confirmó la separación. En su presentación en el Comedy Restobar, Jorquiera expresó: “Estamos mejor que nunca, sin atados en la casa, la vida nos sonríe. La gente no vino por el chisme, no. A la gente no le gustan los cahuines”.

Además, mencionó: “Qué lindo ver parejas. No sé si saben lo que me pasó. Pero yo estoy bien, mi familia también… Eh, cuidado con los cachos”. En un tono más ligero, Maly Jorquiera bromeó sobre la afición de Sergio Freire por la serie Los Simpson, indicando que “estoy vendiendo toda la colección de Los Simpson, algunos vienen rotos”.

El apoyo que ha recibido Maly Jorquiera tras su ruptura matrimonial

A través de su cuenta de Instagram, Maly Jorquiera compartió un video junto a la comediante Moyita de su actuación en el Comedy Restobar. En esta publicación, sus seguidores han dejado numerosos mensajes de apoyo en medio de la difícil situación que enfrenta.

Algunos de los mensajes que ha recibido incluyen: “Maly… Tú solo factura”, “Mereces todo lo bonito”, “Grande, Maly Jorquiera. Seca, profesional, a pesar de todo. Un abrazo para ti”, “Seca. Nunca te olvides de la grandiosa mujer y madre que eres, Maly”, “Hermosa, Maly, lo que no te destruye te hace más fuerte. Vamos, que eres una gran triunfadora”, “Vales mucho, nunca lo olvides”.

La situación ha generado un amplio apoyo hacia la humorista, quien continúa su carrera a pesar de los recientes acontecimientos.