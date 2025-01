Mujer formalizada por parricidio tras desconectar a su hijo con tetraplejía en La Pintana

Una mujer de 51 años, identificada como Sonia Paillao, ha sido formalizada por parricidio consumado tras la muerte de su hijo, Marco Antonio Cantillana, de 28 años, quien padecía tetraplejía. El trágico suceso tuvo lugar en La Pintana, donde se alega que Sonia desconectó a su hijo de su máquina de oxígeno. La situación se complicó aún más con la divulgación de audios amenazantes que la madre envió a una amiga, en los que expresa su desesperación y agotamiento por la situación que enfrentaba con su hijo.

Detalles del caso y la investigación

La formalización de Sonia Paillao se llevó a cabo el pasado sábado. Testigos de la noche fatídica han declarado que la mujer mostraba signos evidentes de agotamiento y desesperación. Un vecino relató que encontró a Sonia llorando en la puerta de su casa y que, al acercarse, ella le dijo: “Estoy cansada, no doy más. No soy capaz de seguir cuidándolo, quiero que descanse. Estoy aburrida de cuidarlo, porque no puedo hacer mi vida tranquila”.

El testigo también mencionó que, tras entrar a su hogar, Sonia se despidió de su hijo con un beso en la frente, lo que le generó inquietud. Posteriormente, escuchó un sonido de alarma proveniente de las máquinas de Marco, lo que lo llevó a intentar ingresar a la vivienda, aunque ella no lo permitió. Ante esta situación, el vecino salió corriendo en busca de ayuda y alertó a otros residentes de la zona.

El testigo describió la escena: “El tubo de la manguera del oxígeno estaba a un costado de la cama, (apuntando) hacia el suelo… observando que el Marquito se estaba ahogando y convulsionando, porque veía que se quejaba y se movía mucho. Al ver esto entré y me acerqué al ventanal de la pieza para ayudarlo”.

Según información de Radio Bío Bío, se han hecho públicos audios enviados por la madre del joven a una amiga minutos después de desconectar a su hijo. En uno de los mensajes, ella expresó: “Oye, desconecté al Marco. Dime cómo chucha tengo hacerlo, porque yo no estoy capacitada para cuidarlo. ¿Sabís qué? Yo ahora me voy a irme, me voy a arrancar”.

En otro audio, Sonia confesó la gravedad de la situación: “Contesta. Yo no estoy capacitada para cuidar al Marco. Yo lo voy a matarlo (…) tú sabes que yo estoy enferma. Háblale al papá del Marco que haga alguna hueá porque no he podido hablarle al hueón. Contesta concha de tu madre”. Ambos mensajes fueron enviados a una amiga de Marco, identificada con las iniciales M.M.A., quien había estado cuidando al joven días antes.