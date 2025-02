Steven Tyler regresa al escenario en gala benéfica tras su retiro por problemas vocales

Steven Tyler, el icónico vocalista de Aerosmith, realizó su primera actuación en vivo tras la suspensión de las giras de la banda debido a una lesión vocal. Este evento tuvo lugar el domingo 2 de febrero en el Hollywood Palladium, como parte de una gala benéfica y fiesta en honor a los premios Grammy, organizada por Janie’s Fund, una fundación dedicada a apoyar a niñas y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.

Detalles de la presentación

Durante esta actuación, Tyler interpretó un repertorio que abarcó seis canciones, incluyendo varios de los clásicos que han definido su carrera. Aunque se había anunciado la participación de Joe Perry, el guitarrista de la banda, este no se presentó en el evento. Sin embargo, Tyler estuvo acompañado por su compañero de banda Tom Hamilton en el bajo, así como por un elenco de músicos invitados que incluyó a Nuno Bettencourt de Extreme, Matt Sorum, Mick Fleetwood y Chris Robinson de The Black Crowes.

El setlist de la noche incluyó éxitos como “Toys in the Attic”, “Sweet Emotion”, y “Dream On”, este último con la colaboración de la cantante country Lainey Wilson. Además, “Walk This Way” contó con la participación de la artista pop Jessie J. La actuación comenzó con “More Than Words” de Extreme y concluyó con una versión de “Heartbreaker” de Led Zeppelin. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, Tyler mostró que su voz se encontraba en buen estado durante la presentación, según los videos grabados por el público.

Estado de salud y futuro de la banda

No hay confirmación sobre futuros conciertos, aunque el bajista Tom Hamilton mencionó en una entrevista previa que podría haber “algo en el futuro”, asegurando que la recuperación de Tyler avanza de manera positiva. Tras la cancelación de la gira en 2023, esta fue la única aparición especial programada para mayo de 2024 con The Black Crowes, antes de un anuncio oficial sobre futuras giras. La situación de salud de Tyler se hizo pública el 3 de agosto, cuando se comunicó que había tenido problemas con sus cuerdas vocales.

En un comunicado emitido por la banda a través de sus redes sociales, se mencionó: “Como ustedes lo saben, es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para recuperarse después de haberse lesionado. Le hemos visto luchar a pesar de tener al mejor equipo médico. Tristemente, está claro que no es posible una recuperación completa en este momento”.

La noticia de la lesión de Tyler generó una variedad de reacciones en la comunidad del rock. Brian May, de Queen, compartió su admiración por el trabajo de Tyler, afirmando que su legado perdurará durante décadas. “Steve es uno de los mejores vocalistas y frontman de todos los tiempos. Es desgarrador y extraordinario que haya sufrido tanto daño. Todas las cosas pasan, pero es inspirador que su legado perdurará, junto con los recuerdos de una de las bandas más increíbles que jamás haya pisado un escenario.”

Antes de la cancelación de la gira, Aerosmith había confirmado 40 shows a lo largo de los Estados Unidos, además de mencionar la posibilidad de extender su despedida a otros países.