Robo de 18 computadores en Subsecretaría de Educación Superior genera preocupación por seguridad

Durante este jueves se reportó el robo de 18 computadores en la Subsecretaría de Educación Superior. La investigación está en curso y se busca a al menos un sospechoso mediante la revisión de las cámaras de seguridad. Los equipos sustraídos pertenecen a personal de gabinete y comunicaciones.

Detalles del robo de computadores

El robo ocurrió en la noche del miércoles, y se ha informado que trabajadores de aseo fueron quienes notaron la ausencia de los computadores. Según las primeras indagaciones, el autor del robo ingresó al recinto con bolsos y logró sustraer un total de 18 equipos.

El organismo afectado comunicó que “este jueves 2 de enero, en horas de la mañana, se constató el robo de 18 computadores sustraídos desde las dependencias de la Subsecretaría de Educación Superior”.

Impacto en la entrega de resultados de la PAES

Este incidente se produce a pocos días de la entrega de resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), programada para el próximo lunes 6 de enero. Sin embargo, se ha indicado que la entrega de resultados no se verá afectada por este robo.

Declaraciones de las autoridades

El general inspector de carabineros, Rodrigo Espinoza, comentó que “hubo un robo durante la noche, aparentemente no hubo señales de fuerza”. Por su parte, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, expresó que “no cabe ninguna duda que cuando realizan este tipo de delitos en establecimientos destinados al servicio público, en horas que no hay circulación de personas, es un hecho complejo porque no simplemente puede ser la sustracción de computadores, sino que también se podría sustraer información que es relevante para los servicios públicos”.

Antecedentes de robos en oficinas gubernamentales

Este no es el primer incidente de este tipo en oficinas gubernamentales. Anteriormente, el Ministerio de Desarrollo Social también fue víctima de un robo, donde se sustrajeron alrededor de 20 equipos. En ese caso, los autores del delito se hicieron pasar por el exministro Giorgio Jackson.