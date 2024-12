Sancionan a Don Pollo Ltda. con millonaria multa por graves incumplimientos ambientales

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha impuesto una sanción a la empresa agrícola Don Pollo Ltda., que es la titular del proyecto Agrícola Don Pollo-La Pintana, con una multa de 321 unidades tributarias anuales (UTA), lo que equivale a más de $259 millones, debido a una serie de incumplimientos en materia ambiental.

Detalles del proyecto agrícola

El proyecto se encuentra ubicado en la comuna de La Pintana, en la región Metropolitana de Chile. Este incluye diversas instalaciones, entre las que se destacan una planta de aves, donde se llevan a cabo procesos de faena y elaboración de productos crudos; una planta de cecinas, dedicada a la producción de cecinas cocidas envasadas; y una planta de cerdos, que se encarga de la elaboración de productos crudos de cerdo. Además, el proyecto cuenta con una planta de tratamiento de residuos industriales líquidos (RILes), cuyo efluente se descarga a través de drenes de infiltración, según lo indicado por la SMA.

Infracciones constatadas

La sanción se originó tras recibir denuncias sobre malos olores que emanaban de la planta. En respuesta a estas quejas, la Superintendencia llevó a cabo más de 15 actividades de fiscalización, que incluyeron inspecciones ambientales en terreno y análisis de información. Estas acciones resultaron en la implementación de medidas provisionales y en el inicio de un procedimiento sancionatorio, que incluyó la formulación de siete cargos contra el titular del proyecto.

Entre las infracciones identificadas, la SMA determinó que hubo una operación deficiente del sistema de tratamiento de RILes. En particular, se constató que el titular no utilizó celdas de flotación ni prefiltros como parte del tratamiento, además de que los módulos de biofiltro no funcionaron de manera completa. Esta situación provocó la generación de malos olores, rebalses de sólidos y escurrimientos de residuos líquidos hacia un canal de riego agrícola.

Obligaciones de pago

Finalmente, la SMA indicó que, conforme a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, Don Pollo deberá realizar el pago de la multa impuesta en la Tesorería General de la República dentro de un plazo de diez días hábiles.