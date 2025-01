El 2025 promete ser un año decisivo para artistas como The Weeknd, Rosalía y Lady Gaga con lanzamientos innovadores

El año 2025 se perfila como un periodo crucial para la música de varios artistas que destacan en el panorama internacional, con lanzamientos que prometen captar la atención de los fanáticos y redefinir los géneros que dominan la industria. Entre los nombres que generan más expectativas se encuentran The Weeknd, Rosalía, Lana Del Rey, Lady Gaga, Lorde y A$AP Rocky, quienes han demostrado una vez más su capacidad para innovar, sorprender y trascender en sus respectivas disciplinas. Desde el pop teatral y conceptual hasta el hip-hop experimental, pasando por fusiones culturales que trascienden fronteras, estos artistas tradicionales se transformarán y adaptarán a las sensibilidades contemporáneas.

El regreso de The Weeknd

The Weeknd abrirá el año con su nuevo álbum titulado Hurry Up Tomorrow, programado para el 31 de enero. Este álbum completa la trilogía iniciada con After Hours (2020) y continuada con Dawn FM (2022). Se espera que el nuevo trabajo profundice en temas existenciales y autorreferenciales. Además, Abel Tesfaye expandirá el concepto del álbum con un filme complementario, lo que lo convierte en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. Aunque no ha confirmado si incluirá los sencillos Dancing in the Flames o São Paulo, el enfoque narrativo y temático del trabajo ya está generando grandes expectativas.

Rosalía y su cuarto álbum

La siguiente gran entrega es la que prepara Rosalía, quien está trabajando en su esperado cuarto álbum, conocido provisionalmente como R4. Este trabajo tiene una fecha oficial confirmada y la artista catalana ha insinuado que será lanzado a principios de 2025, después de compartir pistas inquietantes y simbólicas en sus redes sociales, incluyendo una imagen de un CD cubierto de sangre marcado con el título. Tras el éxito de Motomami, Rosalía continúa explorando la combinación de culturas, desde el flamenco hasta el reguetón y la electrónica, lo que podría marcar un nuevo capítulo en su carrera, consolidándola como una de las artistas más versátiles e influyentes del momento.

Lana Del Rey y su nuevo proyecto

El 21 de mayo, Lana Del Rey lanzará su próximo trabajo titulado The Right Person Will Stay. Fiel a su estilo, ha mantenido los detalles bajo un halo de misterio, aunque se especula que el álbum podría contener referencias a su relación con un guía turístico de pantanos, quien es actualmente su esposo, una figura que mencionó recientemente en sus redes sociales. Con una discografía que incluye obras icónicas como Norman Fucking Rockwell!, Lana Del Rey sigue siendo una maestra en capturar la nostalgia y el romanticismo en sus composiciones. Este nuevo proyecto busca expandir su universo narrativo, consolidando aún más su lugar en la música contemporánea.

Lady Gaga y su regreso a las raíces pop

Por su parte, Lady Gaga ha estado ocupada con su papel como Harley Quinn en Joker: Folie à Deux, pero ha adelantado detalles intrigantes sobre su nuevo trabajo musical. Se espera que incluya el sencillo Disease, una colaboración con Bruno Mars, y Die With a Smile. Después de lanzar Harlequin, que está ligado a la película Joker, parece que Gaga está lista para volver a sus raíces pop, mezclando teatralidad y ritmos bailables, lo que ha mantenido a sus seguidores intrigados por los mensajes crípticos de su nuevo proyecto, aunque aún no se ha confirmado el título.

Lorde y su nuevo álbum

A finales de 2023, Lorde compartió publicaciones llenas de símbolos y frases abstractas, lo que ha generado especulaciones sobre la dirección de su música. Se espera que su nuevo álbum, conocido como LG7, llegue en la segunda mitad del año. Lorde ha sido reconocida por su capacidad para equilibrar lo introspectivo, como en Melodrama, con exploraciones más terrenales, como en Solar Power, lo que la ha consolidado como una voz singular de su generación.

A$AP Rocky y su esperado lanzamiento

Finalmente, A$AP Rocky está listo para lanzar Don’t Be Dumb, su primer álbum desde Testing (2018). Este disco ha sido pospuesto varias veces y se espera que incluya sencillos como Highjack y Ruby Rosary, que han generado alta expectativa. A$AP Rocky se destaca por mezclar sonidos urbanos con elementos experimentales, consolidándose como un innovador en el hip-hop.