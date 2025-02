Tonka Tomicic regresa a la escena pública en la Gala del Festival de Viña del Mar 2025

La exanimadora de Canal 13, Tonka Tomicic, hizo su esperado regreso a la televisión en la Gala del Festival de Viña del Mar 2025, celebrada el 21 de febrero. Su aparición fue muy esperada, dado que había estado alejada de los grandes eventos y de la pantalla por un tiempo considerable.

Emocionante reencuentro con el público

Durante su paso por la alfombra roja, Tonka Tomicic no pudo ocultar su emoción al recibir el apoyo del público presente. En una conversación con el periodista José Miguel Viñuela, expresó: “Muchas gracias por este precioso recibimiento, de verdad me siento muy honrada de estar acá (…) Estoy muy contenta y me siento muy apoyada por este público hermoso”.

La exanimadora también compartió su alegría y gratitud, afirmando: “Estoy muy contenta, muy agradecida, los ciclos se van cerrando y viviendo cosas nuevas potentes. Se vienen tiempos buenos y yo me siento muy bien”.

Planes futuros y nuevos proyectos

En la misma línea, el conductor de Mega, Joaquín Méndez, mostró interés en verla nuevamente en televisión. A lo que Tonka respondió: “Tengo canal… Mi canal de YouTube. Y los invito a que se suscriben, porque voy a lanzar un docu, todo a través de mis redes, estoy potenciando eso y estoy contenta en este nuevo proceso”.

Reflexiones sobre su regreso

Más adelante, en una entrevista con ADN.cl, Tonka Tomicic reflexionó sobre la recepción que tuvo tras su regreso. Al ser consultada sobre lo que ha vivido, comentó: “Ha sido difícil. Pero lo importante es cuantas veces uno se pone de pie. Así como una camina en la alfombra roja a paso seguro, en la vida intento replicar lo mismo”.

Además, se mostró sorprendida por el cariño recibido, diciendo: “Me esperaba un cariño, pero este recibimiento tan caluroso, contundente, no… De verdad que lo agradezco mucho, me emocionó, me sorprendió”.

El renacer de Tonka Tomicic

Finalmente, cuando se le preguntó si este evento marcaba un nuevo comienzo en su carrera, Tonka Tomicic respondió con firmeza: “Sí, aquí estamos”. Su regreso ha sido recibido con entusiasmo por parte de sus seguidores y el público en general.