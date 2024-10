Transbank enfrenta problemas con pagos de débito: ¿qué bancos están involucrados?

Transbank reporta problemas con pagos de tarjetas de débito de varios bancos. La situación fue solucionada, pero algunos usuarios aún enfrentan inconvenientes.

La compañía Transbank informó sobre inconvenientes en los pagos realizados con tarjetas de débito de diversos bancos durante la tarde del lunes 30 de septiembre. Según el portal Transbank Developers, los problemas comenzaron a ser reportados alrededor de las 19:13 horas, indicando que “se observan rechazos asociados a un emisor. El servicio continúa operando, sin embargo, este podría presentar intermitencia para las transacciones afectadas”.

Posteriormente, Transbank comunicó que se había identificado la causa del problema, la cual estaba relacionada con los rechazos de tarjetas de débito de varios bancos. A las 20:06 horas, la empresa actualizó la situación, afirmando que el incidente había sido superado y que el servicio se había normalizado. “Confirmamos el correcto funcionamiento y damos por solucionado el incidente. Lamentamos los inconvenientes ocasionados”, concluyó la comunicación oficial.

En las redes sociales, los usuarios expresaron su frustración ante la situación. Un usuario de Twitter mencionó: “@bancodechile tiene la cagadaaaaaa con Transbank. Ya me han debitado 3 veces la que wea que tengo que pagar y no pasa!!! Valen callampa!!!”. Otro usuario reportó: “Revisa tu saldo me descontó 3 veces en @transbank”. Además, se registraron quejas sobre errores en las transacciones, como un usuario que comentó: “Hola acabo de hacer una compra en la farmacia, Transbank me tiró el error de ‘excede máximo’, revise y me habían cobrado el monto… dos veces… Llevo 10 minutos esperando ser atendida en emergencias bancarias ya que me da desconfianza”.

Los problemas de conectividad y los errores en las transacciones generaron una serie de quejas y comentarios en las plataformas digitales, reflejando la preocupación de los usuarios por la situación.