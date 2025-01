Tres funcionarios de la PDI formalizados por omisión de denuncia en caso del robo a Brinks en Rancagua

El miércoles, en el Tribunal de Rancagua, se llevó a cabo la formalización de tres funcionarios de la Policía de Investigaciones de O’Higgins, quienes están siendo investigados por los delitos de obstrucción a la investigación y omisión de denuncia, en relación con el robo a la empresa de valores Brinks, que tuvo lugar en Rancagua en agosto de 2024.



Detalles de la formalización

El fiscal jefe de Alta Complejidad de O’Higgins, Javier Von Bischoffhausen, proporcionó información relevante sobre la formalización. El fiscal destacó que “son delitos muy graves e importantes”, subrayando la seriedad de la situación, especialmente porque los funcionarios no realizaron la denuncia correspondiente como es su deber.

Información previa al robo

El fiscal Von Bischoffhausen indicó que los tres funcionarios contaban con información concreta sobre el robo, que se iba a llevar a cabo el 16 de agosto. Según el fiscal, “tuvieron, con tres semanas de anticipación al robo Brinks, información concreta de la cantidad de sujetos que iban a participar, periodo de tiempo en el cual iban a cometer el delito, contaban con armamento de guerra, con vehículos robados y, a pesar de aquello, ninguno de estos tres oficiales hizo la denuncia al Ministerio Público”.

El fiscal también enfatizó que estos funcionarios, con al menos 15 años de experiencia en la Policía de Investigaciones, no consideraron necesario realizar la denuncia, incumpliendo así la obligación legal que tienen todos los funcionarios públicos de informar sobre delitos.

Defensa de los funcionarios

La defensa de los oficiales ha rechazado las acusaciones, argumentando que no hay delito en el actuar de sus defendidos. El abogado defensor público, Cristian Godoy, expresó que los hechos futuros no pueden ser considerados como parte de una omisión de denuncia, por lo que sus defendidos no habrían cometido ningún delito.

Godoy manifestó: “Entendemos que no hay delito. Ellos cumplieron con la obligación de informar (…) Ellos informaron a la jefatura (…) los hechos futuros no son denunciables”.

Nueva querella y continuación de la investigación

Además, fuentes de La Radio han informado que el Consejo de Defensa del Estado ha presentado una nueva querella en contra de los tres funcionarios de la PDI, lo que abre una nueva arista en este caso. La investigación sigue su curso y, hasta el momento, la Fiscalía no ha solicitado medidas cautelares para los tres funcionarios policiales.