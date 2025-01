Valentín Barco busca su futuro tras un complicado paso por Europa y la Selección Argentina

La Selección Argentina se encuentra en un momento destacado de su historia, pero la edad avanzada de algunos jugadores actuales ha llevado al cuerpo técnico a considerar un recambio generacional. En este contexto, el entrenador Lionel Scaloni ha convocado a jóvenes talentos que aún no han tenido la oportunidad de brillar en el fútbol internacional, con el fin de que se adapten al equipo nacional y estén listos para jugar cuando se presente la ocasión.

Valentín Barco y su situación en Europa

Uno de los jugadores que ha sido convocado a la Albiceleste es Valentín Barco, un prometedor lateral o volante por izquierda que se formó en Boca Juniors. Desde su traslado a Europa, Barco no ha podido mostrar todo su potencial. Tras dejar el Xeneize, se unió al Brighton, donde no logró establecerse en el primer equipo y fue cedido al Sevilla, donde tampoco ha conseguido afianzarse.

Barco hizo su debut con la Selección Argentina en un amistoso contra El Salvador en marzo de 2024. Actualmente, el jugador está buscando una salida del Sevilla, como lo confirmó su entrenador, Xavier García Pimienta, quien mencionó en una conferencia de prensa: “No tiene minutos por la razón que sea y solicita salir. Me imagino que está intentando buscar una salida. Hoy va a entrenar normal y es cierto que ha pedido no viajar mañana”.

A pesar de su falta de minutos, García Pimienta destacó el potencial de Barco, afirmando: “Es un chico que tiene mucha calidad y me veo en la obligación de tomar decisiones. Hay que tener en cuenta situaciones ofensivas y defensivas. Tiene calidad y no tengo nada que reprocharle, no ha jugado más porque considero que hay compañeros que lo han hecho mejor”.

Recientemente, el entrenador del Sevilla extendió su contrato hasta 2027, lo que podría influir en la situación del jugador.

Jugadores de la Selección Argentina con contratos por expirar

El 30 de junio se aproxima y varios jugadores de la Selección Argentina verán expirar sus contratos con sus respectivos clubes, lo que les permite negociar con nuevos equipos para la temporada 2025/26. Entre ellos se encuentran Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi y Walter Benítez, quienes finalizan sus vínculos con Lyon, Benfica y PSV Eindhoven, respectivamente. Sin embargo, esto no implica que no puedan renovar sus contratos.

Por otro lado, Leandro Paredes también verá su contrato con la Roma finalizar a mediados de 2025, aunque tiene una cláusula de renovación automática que se activará si cumple con una cantidad específica de partidos, lo cual se espera que ocurra. En el caso de Paulo Dybala, también jugador de la Roma, ha cumplido con los requisitos para la renovación automática, pero circulan rumores de que el club desea renegociar su contrato para reducir su salario, lo que podría dejarlo en libertad de acción.