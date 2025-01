Benjamín Vicuña habla sobre su relación con China Suárez y la polémica con Mauro Icardi

El triángulo amoroso que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia ‘China’ Suárez continúa generando controversia. Recientemente, la situación ha tomado un nuevo giro que involucra a Benjamín Vicuña, quien es la expareja de la actriz argentina. Durante la avant premiere de su más reciente película, titulada ‘El silencio de Marcos Tremmer’, el actor chileno fue entrevistado por el programa argentino ‘Intrusos’. En esta ocasión, no solo se abordó el tema de su nuevo film, sino que también se indagó sobre su vida personal, lo que llevó a Vicuña a compartir detalles sobre su situación familiar y sus relaciones actuales.

Las celebraciones de fin de año

En la entrevista, Benjamín Vicuña fue preguntado acerca de cómo había celebrado las fiestas de fin de año, especialmente después de que se hicieran públicos algunos registros donde se le veía celebrando junto a su actual pareja, Anita Espasandin, y sus hijos. El actor respondió: ‘Año Nuevo lo pasamos espectacular’, lo que indica que disfrutó de un momento positivo en su vida personal.

Relaciones familiares y permisos

Al ser cuestionado sobre si había discutido previamente con las madres de sus hijos, Carolina ‘Pampita’ Ardohain y China Suárez, acerca de este encuentro, Vicuña aclaró que no había solicitado permiso de manera formal. Explicó que es ‘súper cauteloso a la hora de hablar’ y que, en el caso de su relación con Anita Espasandin, habían tomado las cosas con calma, ya que se conocían desde hace tiempo. Afirmó que para las fiestas, sus hijos ya conocían a Espasandin.

La situación con Mauro Icardi

El periodista de ‘Intrusos’ aprovechó la oportunidad para preguntarle a Vicuña si China Suárez le había consultado sobre si sus hijos podían conocer a Mauro Icardi, quien es la actual pareja de Suárez. Este aspecto es relevante, dado que los hijos de Suárez, Magnolia y Amancio, pasaron la Navidad con Icardi y las hijas que él tiene con Wanda Nara. Vicuña respondió de manera contundente: ‘¿Si me preguntan a mí? No, no me preguntaron’.

El actor continuó expresando su preocupación por la situación, indicando que ‘cuando hay niños es un tema, porque obviamente no me puedo hacer el loco y decir que me da exactamente lo mismo. No me da lo mismo’. Vicuña mostró su malestar al señalar que ‘dónde están mis hijos es algo que por ahí, efectivamente, se tiene que conversar, pero no lo he hecho’. Además, concluyó que hasta ese momento no había tenido la oportunidad de conocer en persona a Mauro Icardi.