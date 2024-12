Gobierno espera despachar reforma de pensiones en medio de tensiones con la oposición

La ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, ha declarado que el Ejecutivo tiene la expectativa de que la reforma de pensiones sea despachada para finales de enero de 2025. Esta afirmación se produce en un contexto donde persisten diferencias significativas entre las bancadas de oposición y el oficialismo en relación con la propuesta de reforma.

Estado actual de la reforma de pensiones

Durante el presente semestre, el proyecto de reforma ha sido objeto de un análisis exhaustivo por parte de la Comisión de Trabajo del Senado, la cual ha elaborado un informe técnico que aborda los aspectos clave de la discusión. Sin embargo, los desacuerdos continúan siendo evidentes, especialmente en lo que respecta a la distribución del 6% de cotización adicional, un tema que ha generado controversia entre las partes involucradas.

Compromiso del Gobierno

La ministra Etcheverry subrayó que, junto con la agenda de seguridad, la reforma previsional representa uno de los principales desafíos que enfrenta el Gobierno. En sus declaraciones, afirmó: ‘Como gobierno hemos cedido, queremos llegar a un acuerdo. Nuestro compromiso es despachar esta ley durante el mes de enero, pero no basta con nuestra voluntad, sino que se requiere también de la voluntad del Congreso, que es lo que hemos visto hasta ahora’.

Necesidades de los pensionados

Además, la ministra hizo hincapié en la necesidad de lograr una reforma que aborde las necesidades reales de las personas, y no simplemente cumplir con un trámite legislativo. En este sentido, Etcheverry destacó la insuficiencia de las pensiones actuales, señalando que la mediana de la jubilación se encuentra en $59.000 para las mujeres y $155.000 para los hombres. En sus palabras, ‘Todos quienes vamos al supermercado o a la feria sabemos que no alcanza, no alcanza’.

Postura del Gobierno ante la reforma

Ante esta situación, el Gobierno ha adoptado una postura flexible, orientada a avanzar y negociar con el objetivo de mejorar las condiciones de los pensionados. La ministra concluyó su intervención afirmando: ‘Necesitamos mejorar las pensiones ahora, no en 20 años más, sino que ahora necesitamos mejores pensiones’.

Este contexto resalta la urgencia y la importancia de la reforma de pensiones en el actual panorama político y social del país.